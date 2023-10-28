"На 15 лет обгоняем весь мир": Российские учёные разработали уникальный препарат против страшной болезни

Российские учёные совершили прорыв в лечении болезни Бехтерева. Специалисты из РНИМУ имени Пирогова совместно с компанией BIOCAD первыми в мире разработали препарат, способный остановить заболевание, которое постепенно превращает человека в инвалида.

Созданный отечественными учёными препарат имеет уникальный механизм действия, направленный на причину недуга, а не на устранение его последствий. Так называемое моноклональное антитело BCD-180 точечно воздействует на определённые Т-лимфоциты, которые и вызывают воспаления при болезни Бехтерева. Сейчас новое лекарство проходит третью фазу клинических исследований. Ожидается, что в течение ближайших двух-трёх лет оно наконец-то появится в аптеках.

"У него нет никаких аналогов, таких технологий нигде в мире, кроме как у нас, нет. Мы на 10–15 лет обгоняем всё мировое сообщество. Но главное, что это и новая платформа, новый принцип", — отметил ректор РНИМУ имени Пирогова Сергей Лукьянов в беседе с сайтом kp.ru.

Болезнь Бехтерева (или анкилозирующий спондилит) — это хроническое воспалительное аутоиммунное заболевание позвоночника и суставов. В запущенном виде недуг приводит к сращиванию костей друг с другом и фактически обездвиживанию человека. Также заболевание может поражать почки, аорту и другие внутренние органы. Основным методом лечения анкилозирующего спондилита сегодня является антицитокиновая терапия. Подобные препараты помогают пациентам справиться с болевыми ощущениями, но, к сожалению, не способны остановить развитие болезни.