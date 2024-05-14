"Вплоть до смертельного исхода": Врач объяснил, почему нельзя принимать средства от глистов для профилактики

"Самый простой из побочных эффектов — это поражение печени или лекарственный гепатит. А если принимать эти препараты регулярно, без показаний и превышая дозу, то можно получить необратимые повреждения организма, вплоть до смертельного исхода", — сказал медик в интервью радио Sputnik .

По его словам, гельминтозами страдают от одного до двух процентов населения, а источником заражения зачастую являются домашние животные. К примеру, токсокарозом, который вызывают некоторые виды круглых червей, можно заразиться от собак, а коты могут "поделиться" с человеком токсоплазмой, которая особенно опасна для беременных. Из-за этого паразитарного недуга у женщин даже может случиться выкидыш. В связи с этим врач призвал следить за гигиеной и здоровьем питомцев.