Ветврач рассказала, какими болезнями могут "наградить" домашние любимцы

Владельцы домашних кошек могут заразиться многими болезнями от своих питомцев. Об этом "Вечерней Москве" рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева. По её словам, чаще всего от милых пушистиков можно подцепить гельминтов или лишай.

"Заразиться глистами кошка может даже не выходя на улицу. Например, с остатков грязи на обуви, в которых есть их личинки. Человеку они передаются при уборке туалета или через шерсть питомца. Например, вы убрали за кошкой, не помыли руки и съели что-то со стола, сразу произошло заражение", — рассказала Гольнева.

Медик пояснила, что лишай чаще всего встречается у бродячих кошек, поэтому необходимо обследовать питомца, если он был подобран на улице. Гольнева дополнила, что с уличной кошкой также есть риск заразиться и блохами.

"Это неприятно, конечно, но некритично, потому что поселиться и жить на человеке, как на пушистом питомце, они не могут", — пояснила ветврач.

Также врач рассказала, что беременные нередко отказываются от котов из-за боязни заразиться токсоплазмозом, однако, по её словам, такую болезнь вероятнее подхватить из-за сырого шашлыка.

Стафилококковой инфекцией пушистик также не сможет заразить хозяина. А вот бешенство — серьёзная проблема, которая сложно лечится, рассказала эксперт. Но им можно заразиться, только если кошка контактировала с дикими животными, заключила врач.