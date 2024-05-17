Составлен топ вызывающих гипертонию лекарств, в нём ибупрофен, аспирин и капли для носа

Постоянное применение каплей для носа может стать спровоцировать в организме развитие гипертонии. В общей сложности постоянно повышенное артериальное давление может быть вызвано регулярным приёмом четырёх групп препаратов. Об этом заявила в беседе с "Газетой.Ru" старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова.

"Постоянный приём некоторых лекарств, например, глюкокортикостероидов (группа гормональных препаратов), нестероидных противовоспалительных препаратов (средства на основе парацетамола, ибупрофена, аспирина и других действующих веществ), оральных контрацептивов, назальные сосудосуживающие средства могут повысить риск развития заболевания", – предостерегает специалист.

Причиной возникновения также могут стать разные почечные и эндокринные болезни, среди которых: гломерулонефрит, пиелонефрит (воспалительное заболевание почек инфекционного происхождения), поликистоз почек, диабетическая нефропатия (патология почек, возникающая из-за длительно текущего сахарного диабета). Сужения (стенозы) почечных артерий по причине наличия в организме различных патологий.

"Эндокринные заболевания, такие как опухоли надпочечников, поражение гипофиза, гипертиреоз или гипотиреоз (избыточная или недостаточная выработка гормонов щитовидной железы) тоже могут привести к развитию гипертонии. Это редкие причины её возникновения", – рассказала кардиолог.

По словам доктора, существует перечень аспектов, которые имеют прямое отношение к повышению давления. К ним относят: ожирение, чрезмерное потребление соли, частый приём алкоголя, сидячий образ жизни, возрастной фактор, а также наследственная предрасположенность.