Врач объяснил, почему с похмелья тянет на вреднятину Врач Умнов: С похмелья хочется вредной еды из-за падения уровня глюкозы 17 мая, 05:15 С похмелья хочется вредной еды из-за падения уровня глюкозы. Обложка © Freepik.com

Многие в моменты похмелья замечают сильную тягу к вредной пище: хочется бургер, торт или вовсе лапшу быстрого приготовления. Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов объяснил Life.ru с медицинской точки зрения, почему так происходит.

По его словам, после застолья в организме человека остаётся приличное количество неутилизированных продуктов распада этилового спирта. Они вызывают головные и мышечные боли, сбивают сердечный ритм, нарушают процессы производства и восприятия глюкозы в организме. Уровень сахара в крови понижается, что стимулирует аппетит. А из жирной и мегасладкой пищи легче получить глюкозу, поэтому хочется именно пирожные, лапшу, фастфуд и другую вреднятину.

Такие продукты содержат быстрые углеводы, которые распадаются весьма скоро, в отличие от рисовой каши, попадают в кровоток и усваиваются головным мозгом. Также из-за недостатка глюкозы активизируется липолиз, то есть превращение жира в глюкозу. А из-за этого бургер с пятью котлетами после попойки легче переварится, чем в обычные дни. Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

При этом важно помнить о губительных свойствах алкоголя. Чтобы организм полностью восстановился и пришёл в норму после долгой зависимости от спиртного, требуется минимум один год трезвой жизни. Об этом подробнее читайте на Life.ru.