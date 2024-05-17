Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Врач объяснил, почему с похмелья тянет на вреднятину

Врач Умнов: С похмелья хочется вредной еды из-за падения уровня глюкозы

17 мая, 05:15
С похмелья хочется вредной еды из-за падения уровня глюкозы. Обложка © Freepik.com

С похмелья хочется вредной еды из-за падения уровня глюкозы. Обложка © Freepik.com

Многие в моменты похмелья замечают сильную тягу к вредной пище: хочется бургер, торт или вовсе лапшу быстрого приготовления. Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов объяснил Life.ru с медицинской точки зрения, почему так происходит.

По его словам, после застолья в организме человека остаётся приличное количество неутилизированных продуктов распада этилового спирта. Они вызывают головные и мышечные боли, сбивают сердечный ритм, нарушают процессы производства и восприятия глюкозы в организме. Уровень сахара в крови понижается, что стимулирует аппетит. А из жирной и мегасладкой пищи легче получить глюкозу, поэтому хочется именно пирожные, лапшу, фастфуд и другую вреднятину.

Такие продукты содержат быстрые углеводы, которые распадаются весьма скоро, в отличие от рисовой каши, попадают в кровоток и усваиваются головным мозгом. Также из-за недостатка глюкозы активизируется липолиз, то есть превращение жира в глюкозу. А из-за этого бургер с пятью котлетами после попойки легче переварится, чем в обычные дни.

Александр Умнов

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

Такие продукты содержат быстрые углеводы, которые распадаются весьма скоро, в отличие от рисовой каши, попадают в кровоток и усваиваются головным мозгом. Также из-за недостатка глюкозы активизируется липолиз, то есть превращение жира в глюкозу. А из-за этого бургер с пятью котлетами после попойки легче переварится, чем в обычные дни.
Такие продукты содержат быстрые углеводы, которые распадаются весьма скоро, в отличие от рисовой каши, попадают в кровоток и усваиваются головным мозгом. Также из-за недостатка глюкозы активизируется липолиз, то есть превращение жира в глюкозу. А из-за этого бургер с пятью котлетами после попойки легче переварится, чем в обычные дни.
Учёные создали гель-нейтрализатор алкоголя на основе молока, золота и железа
Учёные создали гель-нейтрализатор алкоголя на основе молока, золота и железа

При этом важно помнить о губительных свойствах алкоголя. Чтобы организм полностью восстановился и пришёл в норму после долгой зависимости от спиртного, требуется минимум один год трезвой жизни. Об этом подробнее читайте на Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Александр Умнов
Александр Умнов
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!