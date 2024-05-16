Назван срок, который понадобится алкоголику для перехода к трезвой жизни
Хирург Умнов: Для восстановления алкоголику нужен минимум год трезвости
Чтобы организм алкоголика полностью восстановился и пришёл в норму, требуется минимум один год трезвой жизни. Главной проблемой после отказа от спиртного являются срывы, рассказал хирург Александр Умнов.
"За год трезвой жизни в норму придут все внутренние органы. Человек понимает, что жизнь без алкоголя прекрасна. Но главной проблемой останутся срывы. У пациента должна быть железная воля, чтобы разомкнуть порочный круг "выпил — откапался в больнице", — заметил Умнов в беседе с NEWS.ru.
Также преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения посоветовал избегать мест распития спиртного — баров, кафе и закусочных. Если же появляется острое желание выпить, то лучше прибегнуть к физическим нагрузкам: побегать или несколько раз подняться по лестнице.
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