Учёные создали гель-нейтрализатор алкоголя на основе молока, золота и железа

Учёные создали гидрогель, который быстро нейтрализует алкоголь. Исследователи уже успешно испытали его на мышах. Их работа опубликована в журнале Nature Nanotechnology.

Как сообщает издание, гель представляет собой смесь наночастиц золота, атомов железа и бета-лактоглобулина, который является белком коровьего молока. Когда последний сталкивается со спиртным, происходит детоксикация. При расщеплении алкоголя организм производит ацетальдегид, провоцирующий похмелье и повреждающий печень. Такой нюанс исследователи тоже предусмотрели. Изобретённый ими гель превращает спирт в ацетат, чтобы не допустить накопления токсинов.

В ходе эксперимента авторы разработки дали съесть своё творение восьми мышам. Столько же грызунов получили гель без железа, а ещё одной трети достался физраствор. Примерно через 20 минут всем дали попробовать спиртное. Учёные сделали это в данной последовательности, так как свыше 30% этанола всасывается в толстой кишке — гелю требуется время, чтобы туда дойти. Поэтому сначала следует принять препарат, а затем алкоголь.

В результате уровень спиртного в крови грызунов, которые получили гель с железом и молоком, оказался намного ниже, чем у других мышей. При этом все животные упали в обморок, когда выпили алкоголь, но именно первая группа пришла в себя на два часа раньше остальных. Кроме того, гель защитил их от поражения печени.

Через шесть часов учёные провели тест на трезвость и заставили мышей выбираться из водного лабиринта. Оказалось, что мыши, которым достался железо-молочный гель, плавали быстрее: они вели себя так же активно, как трезвые сородичи. Теперь специалисты намерены организовать испытания на людях.