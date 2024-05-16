Врач назвала анализы, которые нужно сдать перед тем, как идти в спортзал и садиться на диету

Сезон отпусков уже совсем близко, многие активно начинают худеть и приводить своё тело в порядок. Но перед тем как подобрать диету и физические упражнения для эффективного снижения массы, важно записаться к врачу и сдать все необходимые анализы. Что нужно проверить, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Денисова.

По её словам, чаще всего на приём приходят с запросом на снижение веса. Если у человека избыточная масса тела или ожирение, то необходимо сдать: клинический анализ крови, биохимический анализ крови — креатинин, АСТ, АЛТ (специфичные маркеры печёночных патологий), ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза), ЩФ (щелочная фосфатаза), кальций общий, альбумин, билирубин, ферритин, тест на суммарный витамин D.

При избыточной массе тела более 40 кг рекомендуется исследование паратгормона и обследование для исключения нарушений углеводного обмена: глюкоза и гликированный гемоглобин. При необходимости по результатам осмотра врач может назначить пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ). Определение инсулина натощак и во второй точке ПГТТ не рекомендуется ввиду высокой вариабельности и низкой информативности. Важно оценить липидный обмен (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) и состояние пуринового обмена (анализ крови на мочевую кислоту), объяснила врач в беседе в "Вечерней Москвой".

Всем пациентам рекомендовано сделать УЗИ органов брюшной полости, чтобы исключить желчнокаменную болезнь и неалкогольную жировую болезнь печени. По результатам осмотра и беседы доктор решит вопрос о необходимости следующих исследований для исключения эндокринных причин ожирения.

"На основании осмотра, а также того, что вас беспокоит, по результатам вышеперечисленных и старых анализов обследование может быть дополнено или расширено. Помните, что назначать и интерпретировать анализы может только врач", — резюмировала диетолог.