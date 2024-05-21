Россиян, страдающих из-за сезонной аллергии, хотят отправить на удалёнку

Россиянам, страдающим сезонной аллергией на пыльцу, хотят разрешить временно переводиться на удалёнку и в приоритетном порядке уходить в отпуск. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Предполагается, что соответствующее положение появится в Трудовом кодексе. Перевестись на дистанционный формат работы можно будет при наличии медицинского заключения. Как отметил замруководителя фракции Сергей Леонов, для многих россиян сезонная аллергия — настоящее испытание, а инициатива в случае принятия поможет им частично избежать контакта с аллергенами.

Отпуска же, взятые по случаю таких обострений, могут способствовать полному избавлению от аллергии. Депутат пояснил, что тогда граждане смогут временно уехать в регион с иным климатом и через несколько лет недуг может ослабнуть или полностью исчезнуть.

"В этом отношении это может иметь большой эффект на его качество жизни и положительно скажется на лечении аллергии", ­— отметил Леонов.

По разным данным, от 20 до 30% россиян страдают аллергией. Эксперты считают, что её нынешний сезон выдастся особенно тяжёлым, в чём виновата снежная зима, спровоцировавшая повышенную влажность. Из-за этого растения начали вырабатывать больше пыльцы.