Россиян, страдающих из-за сезонной аллергии, хотят отправить на удалёнку
ЛДПР предложила разрешить аллергикам уходить в отпуск во время обострения
От 20 до 30% россиян страдают из-за сезонной аллергии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Россиянам, страдающим сезонной аллергией на пыльцу, хотят разрешить временно переводиться на удалёнку и в приоритетном порядке уходить в отпуск. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
Предполагается, что соответствующее положение появится в Трудовом кодексе. Перевестись на дистанционный формат работы можно будет при наличии медицинского заключения. Как отметил замруководителя фракции Сергей Леонов, для многих россиян сезонная аллергия — настоящее испытание, а инициатива в случае принятия поможет им частично избежать контакта с аллергенами.
Отпуска же, взятые по случаю таких обострений, могут способствовать полному избавлению от аллергии. Депутат пояснил, что тогда граждане смогут временно уехать в регион с иным климатом и через несколько лет недуг может ослабнуть или полностью исчезнуть.
"В этом отношении это может иметь большой эффект на его качество жизни и положительно скажется на лечении аллергии", — отметил Леонов.
По разным данным, от 20 до 30% россиян страдают аллергией. Эксперты считают, что её нынешний сезон выдастся особенно тяжёлым, в чём виновата снежная зима, спровоцировавшая повышенную влажность. Из-за этого растения начали вырабатывать больше пыльцы.
Ранее врач раскрыла некоторым страдающим аллергией на "пух" реальную причину их недуга. По словам Анны Усачевой, чихание, зуд, покраснение глаз и заложенность носа чаще всего вызывает не он, а пыльца. Причём время цветения тополя совпадает с цветением злаковых трав.