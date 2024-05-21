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Регион
21 мая, 06:44

Россиян, страдающих из-за сезонной аллергии, хотят отправить на удалёнку

ЛДПР предложила разрешить аллергикам уходить в отпуск во время обострения

От 20 до 30% россиян страдают из-за сезонной аллергии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

От 20 до 30% россиян страдают из-за сезонной аллергии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Россиянам, страдающим сезонной аллергией на пыльцу, хотят разрешить временно переводиться на удалёнку и в приоритетном порядке уходить в отпуск. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Предполагается, что соответствующее положение появится в Трудовом кодексе. Перевестись на дистанционный формат работы можно будет при наличии медицинского заключения. Как отметил замруководителя фракции Сергей Леонов, для многих россиян сезонная аллергия — настоящее испытание, а инициатива в случае принятия поможет им частично избежать контакта с аллергенами.

Отпуска же, взятые по случаю таких обострений, могут способствовать полному избавлению от аллергии. Депутат пояснил, что тогда граждане смогут временно уехать в регион с иным климатом и через несколько лет недуг может ослабнуть или полностью исчезнуть.

"В этом отношении это может иметь большой эффект на его качество жизни и положительно скажется на лечении аллергии", ­— отметил Леонов.

По разным данным, от 20 до 30% россиян страдают аллергией. Эксперты считают, что её нынешний сезон выдастся особенно тяжёлым, в чём виновата снежная зима, спровоцировавшая повышенную влажность. Из-за этого растения начали вырабатывать больше пыльцы.

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Ранее врач раскрыла некоторым страдающим аллергией на "пух" реальную причину их недуга. По словам Анны Усачевой, чихание, зуд, покраснение глаз и заложенность носа чаще всего вызывает не он, а пыльца. Причём время цветения тополя совпадает с цветением злаковых трав.

Матвей Константинов
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