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21 мая, 01:53

"Истерика иммунной системы": Врач назвал единственный верный способ победить аллергию

Иммунолог Жемчугов: Лечение аллергии должно быть направлено на её причину

Использовать антигистаминные препараты имеет смысл только в качестве первой помощи, а для того, чтобы решить проблему с аллергией, нужно понять, в чём её причина. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"...Аллергия — это вот такая истерика иммунной системы. У нас такой базис — лечение должно быть этиотропным, направленным на причину. Тогда оно успешно и надолго, если не навсегда. А вот то, что сейчас с аллергическими проявлениями, — это лечение симптоматическое, разовое, или оно не удаляет причину", — объяснил эксперт.

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По его словам, причина аллергии — это недостаток иммунной системы. От рождения у человека максимум иммунитета, а дальше он его теряет кусочками, словно шагреневую кожу. И в какой-то момент организм перестаёт справляться с нейтрализацией внутренних или внешних врагов: хронических инфекций, химии, радиации, тополиного пуха и т.д. Тогда, образно говоря, иммунная система, как слабый человек, падает в истерике на диван — и начинаются разнообразные проявления, от кожных до анафилактического шока.

Обычно аллергологи в таком случае назначают средства-иммунодепрессанты, которые подавляют гиперреакцию иммунной системы, например преднизолон. А он, отметил Жемчугов, действует как гильотина в качестве средства от перхоти: подавляются не только лишние, но и другие защитные реакции. Кроме того, может появиться ещё один раздражитель — и понадобится новое лекарство. Поэтому правильнее искать причину, по которой ослабляется иммунитет.

"Как правило, пациенты приходят часто болеющие, у них заодно с аллергией ещё нарушение работы кишечника. Вот две основные причины. Кроме того, это может быть и онкология, ещё что-то. <...> Мы находим потенциальную утечку ресурсов иммунной системы и восстанавливаем то, что можно восстановить, лечим параллельные инфекции, восстанавливаем гормональный фон, если он где-то нарушен, ну и так далее", — указал иммунолог.

Такой подход обеспечивает то, что все эти триггеры перестают действовать и человек фактически вылечивается, заключил Жемчугов.

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Ранее врач рассказала, как часто нужно убираться в комнате, чтобы не получить аллергию. Значительно повлиять на ситуацию может наличие в доме питомцев.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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