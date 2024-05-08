Высосут всё здоровье и энергию: 8 ядовитых растений, которые нельзя держать дома
Цветы не только украшают дом, но и создают уют, и даже улучшают настроение. Однако среди комнатных растений есть и злодеи. Они несут угрозу для здоровья. Life.ru разбирается, какие именно горшки с зеленью держать дома не стоит.
Комнатные растения могут стать украшением дома и даже улучшить его микроклимат, превратив ваше жилище в настоящий оазис. А некоторые из зелёных в силах даже лечить живущих рядом людей. Есть и чудо-цветы, помогающие худеть без труда и вреда для здоровья. Вот только не все растения, которые вы решили принести домой, могут оказаться хорошими. Есть среди них и опасные. Потому важно знать, какие могут представлять угрозу здоровью детей и домашних животных. Вот список растений, которые лучше не держать в домашних условиях.
1. Ядовитое домашнее растение монстера
Опасности разведения монстеры в квартире: риски для детей и питомцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Монстера привлекает внимание своими крупными и необычайно красивыми резными листьями. Однако в них как раз и содержатся оксалаты кальция. Этот яд при попадании в организм может вызвать сильное раздражение и даже отравление. Что особенно опасно для детей и животных, которые могут попробовать лист на вкус.
2. Комнатное растение азалия тоже ядовита
Почему растение азалия токсично и его не стоит держать в доме с детьми? Фото © Shutterstock / FOTODOM
Эти красивые цветы могут стать настоящей угрозой. Азалия содержит токсичные алкалоиды, которые при попадании в рот могут вызвать не только раздражение слизистой, но и такие симптомы, как рвота, слезотечение и даже диарея. Особенно опасно это для домашних животных, которые часто интересуются домашними растениями.
3. Запретные цветы для дома: антуриум
Аллергические реакции на антуриум: симптомы и последствия отравления. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Антуриум известен своими яркими и красивыми цветами. Но стоит быть осторожными, так как растение может вызывать аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. А всё потому, что выделяет вещества, стимулирующие выработку гистамина, что особенно опасно для людей с аллергией.
4. Бегония в квартире — хорошо или нет
Ядовитые комнатные растения — бегония: риски для кожи и слизистых. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Бегония в качестве комнатного растения популярна благодаря красоте и простоте в уходе. Однако эти цветы содержат соли щавелевой кислоты, которые могут вызывать раздражение кожи и слизистых, а также симптомы, похожие на ожоги. Вот почему эти домашние растения, если таковые оказались в квартире, следует держать подальше от детей и животных.
5. Ядовитый фикус Бенджамина
Аллергия на фикус Бенджамина: как проявляется и чем опасно содержание в квартире. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Фикус Бенджамина — одно из самых популярных комнатных растений, которое ценится за способность очищать воздух. Однако его сок содержит аллергены, способные вызывать дерматит и другие аллергические реакции при контакте с кожей или слизистыми.
6. Молочай красивейший (пуансеттия)
У пуансеттии токсичный сок? Ядовитые растения, которые нельзя держать дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Пуансеттия прекрасно смотрится как новогоднее украшение, но она скрывает опасность. Её млечный сок содержит токсичные вещества, вызывающие аллергические реакции и даже потерю зрения. Поэтому следует быть особенно внимательными, если в доме есть дети или животные.
7. Гиппеаструм — можно ли держать в квартире
Можно ли держать гиппеаструм дома? Фото © Shutterstock / FOTODOM
На первый взгляд, это растение кажется безобидным, но все его части, особенно луковицы, содержат алкалоид ликорин, который может вызывать рвоту и даже отказ почек у животных. Поэтому растение и считается ядовитым, держать его в доме с животными и маленькими детьми особенно опасно.
8. Олеандр
Почему олеандр нельзя держать дома? Фото © Wikipedia
Красивый олеандр очень токсичен. В нём содержатся сердечные гликозиды, которые могут серьёзно нарушить работу сердца и вызвать головокружение, тошноту и проблемы с нервной системой. Лучше всего выращивать олеандр в саду, а не в доме.
Каждое из этих растений может быть красивым дополнением к домашнему интерьеру, но важно помнить о мерах предосторожности и потенциальной опасности, которую они могут представлять. И ещё важно помнить, что подаренные растения в горшках — к беде. Life.ru рассказывает про приметы, почему нельзя принимать и преподносить в дар такие цветы.
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