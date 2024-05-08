Высосут всё здоровье и энергию: 8 ядовитых растений, которые нельзя держать дома

1. Ядовитое домашнее растение монстера

Опасности разведения монстеры в квартире: риски для детей и питомцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Монстера привлекает внимание своими крупными и необычайно красивыми резными листьями. Однако в них как раз и содержатся оксалаты кальция. Этот яд при попадании в организм может вызвать сильное раздражение и даже отравление. Что особенно опасно для детей и животных, которые могут попробовать лист на вкус.

2. Комнатное растение азалия тоже ядовита

Почему растение азалия токсично и его не стоит держать в доме с детьми? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Эти красивые цветы могут стать настоящей угрозой. Азалия содержит токсичные алкалоиды, которые при попадании в рот могут вызвать не только раздражение слизистой, но и такие симптомы, как рвота, слезотечение и даже диарея. Особенно опасно это для домашних животных, которые часто интересуются домашними растениями.

3. Запретные цветы для дома: антуриум

Аллергические реакции на антуриум: симптомы и последствия отравления. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Антуриум известен своими яркими и красивыми цветами. Но стоит быть осторожными, так как растение может вызывать аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. А всё потому, что выделяет вещества, стимулирующие выработку гистамина, что особенно опасно для людей с аллергией.

4. Бегония в квартире — хорошо или нет

Ядовитые комнатные растения — бегония: риски для кожи и слизистых. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Бегония в качестве комнатного растения популярна благодаря красоте и простоте в уходе. Однако эти цветы содержат соли щавелевой кислоты, которые могут вызывать раздражение кожи и слизистых, а также симптомы, похожие на ожоги. Вот почему эти домашние растения, если таковые оказались в квартире, следует держать подальше от детей и животных.

5. Ядовитый фикус Бенджамина

Аллергия на фикус Бенджамина: как проявляется и чем опасно содержание в квартире. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Фикус Бенджамина — одно из самых популярных комнатных растений, которое ценится за способность очищать воздух. Однако его сок содержит аллергены, способные вызывать дерматит и другие аллергические реакции при контакте с кожей или слизистыми.

6. Молочай красивейший (пуансеттия)

У пуансеттии токсичный сок? Ядовитые растения, которые нельзя держать дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Пуансеттия прекрасно смотрится как новогоднее украшение, но она скрывает опасность. Её млечный сок содержит токсичные вещества, вызывающие аллергические реакции и даже потерю зрения. Поэтому следует быть особенно внимательными, если в доме есть дети или животные.

7. Гиппеаструм — можно ли держать в квартире

Можно ли держать гиппеаструм дома? Фото © Shutterstock / FOTODOM

На первый взгляд, это растение кажется безобидным, но все его части, особенно луковицы, содержат алкалоид ликорин, который может вызывать рвоту и даже отказ почек у животных. Поэтому растение и считается ядовитым, держать его в доме с животными и маленькими детьми особенно опасно.

8. Олеандр

Почему олеандр нельзя держать дома? Фото © Wikipedia

Красивый олеандр очень токсичен. В нём содержатся сердечные гликозиды, которые могут серьёзно нарушить работу сердца и вызвать головокружение, тошноту и проблемы с нервной системой. Лучше всего выращивать олеандр в саду, а не в доме.