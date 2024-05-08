Врач рассказала, как часто нужно убираться в комнате, чтобы не получить аллергию

В идеале комнату следует убирать не реже одного-двух раз в неделю, рассказала терапевт Светлана Бурнацкая. По её словам, это связано с тем, что в помещении накапливается бытовая пыль, из-за которой у детей или взрослых может возникнуть аллергия.

"Это особенно важно для людей с генетической предрасположенностью к аллергическим заболеваниям", — сказала медик в беседе с РИАМО.

Если в доме есть питомцы, то уборку Бурнацкая рекомендует делать чаще. Пренебрежение чистотой может нанести вред здоровью. В частности, возможны проблемы с дыханием, ринит и другие хронические недуги, резюмировала врач.