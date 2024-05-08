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8 мая, 17:14

Врач рассказала, как часто нужно убираться в комнате, чтобы не получить аллергию

Терапевт Бурнацкая: Комнату следует убирать не реже одного-двух раз в неделю

В идеале комнату следует убирать не реже одного-двух раз в неделю, рассказала терапевт Светлана Бурнацкая. По её словам, это связано с тем, что в помещении накапливается бытовая пыль, из-за которой у детей или взрослых может возникнуть аллергия.

"Это особенно важно для людей с генетической предрасположенностью к аллергическим заболеваниям", — сказала медик в беседе с РИАМО.

Если в доме есть питомцы, то уборку Бурнацкая рекомендует делать чаще. Пренебрежение чистотой может нанести вред здоровью. В частности, возможны проблемы с дыханием, ринит и другие хронические недуги, резюмировала врач.

Эти 10 примет про уборку опасно игнорировать, ведь они работают и могут отравить вам жизнь
Эти 10 примет про уборку опасно игнорировать, ведь они работают и могут отравить вам жизнь

Кстати, Life.ru ранее публиковал пять удивительных фактов о пыли, узнав о которых вы захотите немедленно затеять уборку. Так, не исключено, что у вас в квартире оказалась пыль из пустыни Сахара или даже из космоса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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