Эти 10 примет про уборку опасно игнорировать, ведь они работают и могут отравить вам жизнь Многие, даже если знают, стараются не обращать внимания на разные приметы, касающиеся быта. Считают, что, например, убираться в непогоду или подметать пол в сторону входной двери можно и ничего от этого не будет. Но чем грозит заблуждение? 16 апреля, 16:00 Какие плохие приметы в быту нельзя игнорировать — ошибка будет стоить счастья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Народные приметы и поверья передавались из поколения в поколение устно или записывались в народных сказках, песнях, пословицах и других формах народного творчества. Они помогали людям понимать окружающий мир, принимать решения, предсказывать будущее — и обрести защиту от неблагоприятных сил.

Поверья часто связаны с бытом, уборкой, сельским хозяйством и другими аспектами повседневной жизни людей. Многие приметы пришли из ритуалов и обрядов, они также связаны с природными явлениями, сменой времён года, астрологией и религиозными верованиями. Они отражают мудрость и жизненный опыт предков, а также помогают людям ориентироваться в сложном мире и принимать правильные решения.

Какие бывают народные приметы про уборку и какие из них важнее всего соблюдать? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Поэтому и в современности большинство людей знают, что смотреть в треснутое зеркало не стоит, как и идти по дороге, если её перебежала чёрная кошка. Но если самые распространённые поверья многие помнят, то приметы в быту могут игнорировать. Однако именно они в силах стать причиной ваших неожиданных бед или финансовых потерь. Какие ошибки в уборке совершают 99% людей и постоянно рискуют испортить себе жизнь?

По многим поверьям, если вы убираете в доме вечером или ночью, это может привлечь беду или несчастье. После захода солнца наводить чистоту нельзя, лучше дождаться следующего утра. Не стоит заниматься мытьём полов в день рождения кого-то из членов семьи. По народным приметам, это может принести негативные последствия для здоровья этого человека. Если во время уборки вы случайно разбиваете зеркало, это считается плохим знаком и предвещает несчастье. Протирать пыль в доме в день религиозного праздника запрещено — это принесёт неудачу, привлечёт негативную энергию. Считается, что если вы моете окна в дождливую погоду, то это может принести беду и горе в ваш дом. Нельзя заниматься влажной уборкой в понедельник. Этот день недели связан с Луной. Можно смыть из дома не только грязь, но и финансовое благополучие. По народным приметам, выделять время для уборки в пятницу — тоже решение так себе. Рискуете не только в ближайшие выходные образовать себе денежную яму, но и выкинуть деньги из жизни на долгое время. Если у вас гостили родственники и вот они засобирались домой, попрощались и ушли, а вы затеяли уборку — знайте, нельзя этого делать. Как и выкидывать мусор после гостей. Эта примета гласит, что люди не только могут не доехать до своего дома, но и обратно к вам не вернуться. Раз вы сразу после них выметаете сор, высшие силы расценят этих людей как не слишком хороших. Поэтому оберегать не станут. Не выносите мусор после захода солнца. Многие знают, что вместе с пустыми пачками и банками вы также отправите в мусорный бак удачу и финансовое благополучие. Подметать в коридоре из углов в сторону входной двери тоже нельзя. Согласно поверьям, так вы вычищаете всю энергетику из дома — не только плохую, но и хорошую. Лучше подметать к центру комнаты.

Плохие приметы в быту: почему нельзя подметать к входной двери и что будет, если выкинуть мусор ночью? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Народные поверья имеют глубокие исторические корни и часто связаны с культурным наследием определённого народа или региона. Они могут служить для сохранения традиций, обогащения культурного опыта и укрепления общественной связи.

Однако важно помнить, что вера в народные приметы должна быть осознанной и не препятствовать разумному мышлению и принятию обоснованных решений. Каждый человек имеет право на свои собственные убеждения, и важно уважать чужую точку зрения, даже если она кажется нам необычной или странной.

Авторы Елизавета Терешкова