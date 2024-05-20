Врач объяснила, почему аллергия на тополиный пух на самом деле крайне редка

Тополь и другие растения в фазе активного цветения могут вызывать аллергии с разной симптоматикой. Однако чихание, зуд, покраснение глаз и заложенность носа вызывает не летящий пух. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-аллерголог Анна Усачева.

По её словам, сам по себе пух только в редких случаях может вызвать аллергическую реакцию. Однако на нём переносится пыльца — именно она и вызывает все вышеперечисленные симптомы. Кроме того, время цветения тополя совпадает с цветением злаковых трав, например тимофеевки, мятлика, райграса, которые являются сильными аллергенами. Именно поэтому многие пациенты, страдающие от поллиноза, ошибочно думают, что недомогание у них вызывает именно тополиный пух.

Сам же пух действительно может раздражать слизистую оболочку носа, однако только специалист способен установить причины аллергической реакции и отправить вас на все обследования.

Спастись от аллергии можно, снизив контакты с пыльцой и пылью, несколько раз ходить в душ и открывать окна на проветривание после дождя, заключила врач.