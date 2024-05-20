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20 мая, 13:51

Врач объяснила, почему аллергия на тополиный пух на самом деле крайне редка

Врач Усачева: Часто путают аллергию на тополиный пух и на пыльцу

Пациенты часто путают аллергию на тополиный пух и на пыльцу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Пациенты часто путают аллергию на тополиный пух и на пыльцу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Тополь и другие растения в фазе активного цветения могут вызывать аллергии с разной симптоматикой. Однако чихание, зуд, покраснение глаз и заложенность носа вызывает не летящий пух. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-аллерголог Анна Усачева.

По её словам, сам по себе пух только в редких случаях может вызвать аллергическую реакцию. Однако на нём переносится пыльца — именно она и вызывает все вышеперечисленные симптомы. Кроме того, время цветения тополя совпадает с цветением злаковых трав, например тимофеевки, мятлика, райграса, которые являются сильными аллергенами. Именно поэтому многие пациенты, страдающие от поллиноза, ошибочно думают, что недомогание у них вызывает именно тополиный пух.

Сам же пух действительно может раздражать слизистую оболочку носа, однако только специалист способен установить причины аллергической реакции и отправить вас на все обследования.

Спастись от аллергии можно, снизив контакты с пыльцой и пылью, несколько раз ходить в душ и открывать окна на проветривание после дождя, заключила врач.

Россиян предупредили о серьёзных последствиях обычной аллергии
Россиян предупредили о серьёзных последствиях обычной аллергии

Ранее Life.ru рассказывал про аллергию на пыль и как часто нужно убираться, чтобы не получить её. Так, специалисты советуют затевать уборку не реже двух раз в неделю.

Николай Рюмин
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