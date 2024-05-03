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3 мая, 13:27

Россиян предупредили о серьёзных последствиях обычной аллергии

Пульмонолог Васильева: В России 80% населения страдает аллергией

Опасные последствия аллергии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Опасные последствия аллергии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Аллергия может проявляться как у взрослых, так и детей, ею страдает 80% населения России. При этом подобная гиперчувствительность организма может передаваться по наследству от родственника к родственнику. Как могут проявляться различные виды аллергии, рассказала врач-пульмонолог Инна Васильева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По её словам, у детей чаще всего бывает пищевая аллергия, организм несовершеннолетних может реагировать на белки яиц, молоко и орехи. Позже есть риск развития аллергического ринита и астмы. Внешне же пищевая аллергия проявляется в виде крапивницы, кроме того, возможны отёки рта и гортани, а при самом плохом стечении обстоятельств — анафилаксия с бронхоспазмом.

При дыхательной аллергии появляются насморк, чихание, кашель, затруднение дыхания и одышка. Аллергия на животных также может проявляться в виде крапивницы, заключила Васильева.

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Не всегда аллергия случается на какие-то распространённые аллергены, иногда найти причину реакции очень сложно. Ранее Life.ru рассказывал про самые необычные раздражители, которые всегда рядом с нами.

Мирон Сидоров
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