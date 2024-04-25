Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 04:45

Знакомиться заранее: Любителям котиков и собачек с аллергией дали важный совет

Врач Бессмертный призвал аллергиков присмотреться к хладнокровным рептилиям

Слюна, пот и экскременты домашних животных являются мощными аллергенами, которые могут ударить по самочувствию их хозяев. А усугубляет ситуацию шерсть, что разносит раздражители по всему дому, рассказал RuNews24 аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

Врач подчеркнул, что чаще всего малоприятные реакции провоцируют кошки, которые больше остальных обожают вылизываться. Собаки, шиншиллы или морские свинки тоже способны вызвать аллергию, но гораздо реже. А чтобы совсем минимизировать вероятность появления насморка и высыпаний, стоит присмотреться в сторону экзотических зверушек.

"Самым оптимальным выбором для аллергиков станут холоднокровные животные, такие как черепахи, хамелеоны и другие рептилии. Если говорить про теплокровных, то с ними лучше знакомиться заранее и задолго до того, как взять в дом собаку или кошку", — посоветовал Бессмертный.

Биолог развеял главные мифы об аллергии, в которые большинство россиян верят до сих пор
Биолог развеял главные мифы об аллергии, в которые большинство россиян верят до сих пор

Аллергию из-за общих симптомов очень легко спутать с ОРВИ. Однако существуют признаки, которые позволят безошибочно поставить диагноз, рассказывал Life.ru ранее.

Обложка ©

Freepik / freepik

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Животные/ домашние питомцы
  • Поп-культура и Развлечения
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров