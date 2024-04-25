Знакомиться заранее: Любителям котиков и собачек с аллергией дали важный совет

Слюна, пот и экскременты домашних животных являются мощными аллергенами, которые могут ударить по самочувствию их хозяев. А усугубляет ситуацию шерсть, что разносит раздражители по всему дому, рассказал RuNews24 аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

Врач подчеркнул, что чаще всего малоприятные реакции провоцируют кошки, которые больше остальных обожают вылизываться. Собаки, шиншиллы или морские свинки тоже способны вызвать аллергию, но гораздо реже. А чтобы совсем минимизировать вероятность появления насморка и высыпаний, стоит присмотреться в сторону экзотических зверушек.

"Самым оптимальным выбором для аллергиков станут холоднокровные животные, такие как черепахи, хамелеоны и другие рептилии. Если говорить про теплокровных, то с ними лучше знакомиться заранее и задолго до того, как взять в дом собаку или кошку", — посоветовал Бессмертный.