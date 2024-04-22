Биолог развеял главные мифы об аллергии, в которые большинство россиян верят до сих пор

Принято считать, что сезон аллергии наступает с конца апреля – начала мая, когда на деревьях уже появилась листва, но на самом деле первая волна опыления начинается ещё до того, как зацветёт большинство растений. Об этом рассказал биолог Дмитрий Брицкий в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Но это не единственный миф, связанный с аллергией, который развеял специалист. Оказалось, что от поллиноза не застрахован даже тот, кто живёт не в окружении деревьев-аллергенов или на высоком этаже, где нет листвы. По словам Брицкого, пыльца ольхи летит на 600 километров, а пыльца берёзы — на 1000 и даже на 1200 километров.

Биолог подтвердил, что избавиться от аллергии навсегда нельзя, а вот научиться с ней жить — можно. В период цветения достаточно соблюдать нехитрые рекомендации: к примеру, приходя с улицы, одежду нужно закинуть в стирку, самим принять душ, а в квартире открыть окна, чтобы устроить небольшой сквозняк.