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19 апреля, 23:34

Аллергия на пыльцу может перерасти в серьёзное заболевание, предупредила врач

Врач Логина: Сезонная аллергия на пыльцу может перерасти в перекрёстную пищевую

Сезонная аллергия на пыльцу может перерасти в перекрёстную пищевую, предупредила врач. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Сезонная аллергия на пыльцу может перерасти в перекрёстную пищевую, предупредила врач. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В апреле и мае для многих людей представляет особую опасность перекрёстная пищевая аллергия, предупредила РИА "ФедералПресс" врач-аллерголог Надежда Логина.

"Одним из осложнений аллергии на пыльцу любых растений является так называемая перекрёстная пищевая аллергия. У пациентов, страдающих аллергией на пыльцу берёзы, чаще всего возникает непереносимость всех косточковых фруктов, что очень осложняет их жизнь", — рассказала Логина.

Начало цветения деревьев разнится в зависимости от сорта и региона, однако этот период приходится на апрель и май. Аллергия на берёзу проявляется через заложенность носа, чихание, зуд, покраснение глаз. Кому-то везёт меньше, так как у них может проявляться аллергическая бронхиальная астма.

Более того, сезонная аллергия на пыльцу способна перерасти в перекрёстную пищевую аллергию. Так, многие люди с аллергией на пыльцу берёзы, не переносят яблоки, груши, сливы, черешню, абрикос, персик и авокадо, предупредила врач.

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Ранее другой врач предупредила, что к весне у большинства россиян снижается иммунитет. Из-за этого повышается вероятность обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также возникновения инфарктов и инсультов.

Анатолий Симоненко
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