Врач объяснила, как отличить ОРВИ от аллергии, особенно когда вовсю цветёт берёза Иммунолог Русанова: При аллергии, в отличие от ОРВИ, температура отсутствует 24 апреля, 13:18 При аллергии, в отличие от ОРВИ, температура отсутствует. Обложка © Freepik.com

Весна — тяжёлый период для здоровья, особенно, если вы аллергик. Иногда две главные напасти сезона — аллергия и ОРВИ — могут маскироваться друг под друга. Как же определить, какой у вас недуг, Life.ru объяснила врач-эндокринолог, аллерголог-иммунолог Анна Русанова.

По словам медика, ОРВИ или другие вирусные заболевания характеризуются интоксикацией, обязательно сопровождающейся повышением температуры до высоких цифр (38–39 градусов), ломотой в теле, болью в суставах, выделениями из носа, которые могут быть различной консистенции и цвета. Все симптомы, как правило, возникают одновременно.

А при аллергии температура отсутствует, несмотря на возможную ломоту в теле и все признаки ОРВИ, но может появляться головная боль, конъюнктивит, зуд, покраснение и слезоточивость глаз. Могут быть выделения из носа, но они не меняют свою интенсивность, густоту и окраску. Пациенты также отмечают частое многократное чихание, зуд и отёчность носа, зуд задней стенки глотки. Анна Русанова Врач-эндокринолог, аллерголог-иммунолог медицинского центра "ПревентМед"

Врач рассказала также про один из способов лечения и профилактики аллергии — это АСИТ, или аллерген-специфическая иммунотерапия. Её смысл в постепенном изменении реакции иммунной системы на воздействие аллергена. Лечение назначается пациентам с сезонной аллергией, круглогодичной или сезонной атопической бронхиальной астмой, круглогодичным аллергическим ринитом и конъюнктивитом.

Во время АСИТ-терапии небольшие дозы аллергенов назначаются либо на 2–3 месяца до начала цветения, либо до начала и в сезон цветения, либо круглогодично. График введения аллергенов подбирается индивидуально, а лечение проводится в течение 3–5 лет, по истечении которых аллергия должна уменьшаться.

"К сожалению, не всегда возможно достичь желаемого результата от данной терапии. Обычно это связано с тем, что изначально был установлен неправильный диагноз. Поэтому очень важно определить тип аллергии, а самому пациенту — суметь отличить аллергическую реакцию от симптомов простудного заболевания", — добавила Русанова.

Как уж писал Life.ru, в Москве начали цвести берёзы — и это один и самых сильных аллергенов. Аллергикам предстоит продержаться, пока деревья прекратят пылиться: на это природа "отвела" 20 дней. Однако и после этого расслабляться не придётся: зацветёт другой сильный аллерген — клён.

Авторы Андрей Горяничев