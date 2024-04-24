Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 11:53

В Москве начался период цветения главного распространителя аллергенов — берёзы

Берёза. Фото Telegram / Природа Москвы

Берёза. Фото Telegram / Природа Москвы

В Москве начали цвести берёзы — деревья, известные как распространители одних из самых сильных аллергенов. Об этом предупредили в телеграм-канале столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Берёза в столице вступила в активную фазу цветения, которая характеризуется высокими концентрациями пыльцы в воздухе. Это дерево считают главной виновницей сезонной аллергии. Продолжительность пыления берёзы в среднем составляет 20 дней", сказано в публикации.

При этом интенсивность её пыления зависит от метеорологических условий: например, сильный ветер и осадки снижают количество аллергенов в воздухе. Также в департаменте добавили, что доля берёз от общего зелёного фонда в столице составляет не более 10%.

Большая их часть растёт в "Измайлово", "Сокольниках" и Филёвском парке, а ещё в парках "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно". Аллергикам предстоит продержаться, пока деревья прекратят пылить. Однако уже после этого их ожидает цветение другого распространителя аллергенов — клёна.

Россиян предупредили о начале цветения главного аллергена
Россиян предупредили о начале цветения главного аллергена

Ранее Life.ru рассказывал о методике лечения, которая способна не только существенно снизить проявления аллергии, но и поменять иммунный ответ организма на раздражители. Речь идёт об аллерген-специфической иммунотерапии, которую надо начинать за несколько месяцев до начала периода цветения.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров