В Москве начался период цветения главного распространителя аллергенов — берёзы

В Москве начали цвести берёзы — деревья, известные как распространители одних из самых сильных аллергенов. Об этом предупредили в телеграм-канале столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Берёза в столице вступила в активную фазу цветения, которая характеризуется высокими концентрациями пыльцы в воздухе. Это дерево считают главной виновницей сезонной аллергии. Продолжительность пыления берёзы в среднем составляет 20 дней", — сказано в публикации.

При этом интенсивность её пыления зависит от метеорологических условий: например, сильный ветер и осадки снижают количество аллергенов в воздухе. Также в департаменте добавили, что доля берёз от общего зелёного фонда в столице составляет не более 10%.

Большая их часть растёт в "Измайлово", "Сокольниках" и Филёвском парке, а ещё в парках "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно". Аллергикам предстоит продержаться, пока деревья прекратят пылить. Однако уже после этого их ожидает цветение другого распространителя аллергенов — клёна.