Задохнуться от денег и покрыться сыпью в авто: Названы самые необычные аллергии и их симптомы

Вызвать аллергию у человека могут самые разные вещи — от пыли до еды. И иногда симптомы возникают неожиданно, когда человек даже не подозревает об угрозе. Специалисты составили топ необычных видов аллергии, которые встречаются в мире.

Одной из них оказалась болезненная реакция на деньги, которая чаще всего проявляется при соприкосновении с монетами, но и банкноты тоже представляют опасность. Всё дело в содержащихся в них никеле и краске. В результате у человека могут появиться сыпь и зуд, заложенность носа и проблемы с дыханием.

Осторожнее стоит быть и с бытовой химией. Из-за некоторых стиральных порошков, средств для мытья посуды и полов есть риск заработать дерматит и экзему. На улице тоже могут поджидать неприятные сюрпризы в виде насекомых — у некоторых людей может появиться аллергия на укусы. Типичными симптомами являются зуд, красные пятна и слезоточивость.

Существуют пищевые аллергии, но не все знают, что для организма опасны и жидкости, даже вода, слюни и пот. При этом людей с таким расстройством в мире насчитывается всего 35. Среди признаков недуга выделяется отёк слизистой. Любителям интернета также придётся понервничать. Оказывается, Wi-Fi тоже может вызывать аллергию. В результате у человека появляется головная боль, ухудшается зрение, возникают боли в суставах и налицо симптомы простуды.

Непереносимость людей, кстати, тоже считается аллергией. Но дело тут не в разных темпераментах, а в запахе пота. Так как каждый имеет свой аромат, другие запахи аллергик воспринимает скорее негативно, из-за чего впоследствии у него возникает нарушение стула. В мире также зафиксированы случаи аллергии на вибрацию, когда организм агрессивно реагирует даже на слабые колебания, в том числе при движении авто. После поездки у человека могут появиться сыпь и волдыри, уточняет aif.ru.