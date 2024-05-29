Онколог описал родинки, при которых лучше забыть о загаре

Людям, у которых в семейном анамнезе были случаи рака кожи, нужно быть особенно внимательными во время нахождения на солнце. К этому россиян в преддверии отпусков призвал врач-онколог Евгений Черёмушкин. Он отметил, что попадание солнечных лучей на родинки нужно исключить. Для этого их нужно закрывать, заклеивать, а если есть такая возможность, то и вовсе удалить.

"Есть такое понятие — диспластический невус. Это доброкачественная родинка с повышенным риском озлокачествления", — рассказал доктор в беседе с NEWS.ru.

Вот они-то — диспластические невусы — и являются злейшими врагами нашей кожи. Они могут встречаться у 60–90% населения. В большинстве случаев такие невусы врождённые и разные по размеру: чаще всего они не превышают восьми миллиметров по диагонали и преимущественно располагаются на туловище.