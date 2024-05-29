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29 мая, 14:11

Онколог описал родинки, при которых лучше забыть о загаре

Онколог Черёмушкин: Во время загара желательно закрывать или заклеивать родинки

Диспластические невусы есть почти у каждого из нас, и они несовместимы с загаром. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Delovely Pics

Диспластические невусы есть почти у каждого из нас, и они несовместимы с загаром. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Delovely Pics

Людям, у которых в семейном анамнезе были случаи рака кожи, нужно быть особенно внимательными во время нахождения на солнце. К этому россиян в преддверии отпусков призвал врач-онколог Евгений Черёмушкин. Он отметил, что попадание солнечных лучей на родинки нужно исключить. Для этого их нужно закрывать, заклеивать, а если есть такая возможность, то и вовсе удалить.

"Есть такое понятие — диспластический невус. Это доброкачественная родинка с повышенным риском озлокачествления", рассказал доктор в беседе с NEWS.ru.

Вот они-то — диспластические невусы — и являются злейшими врагами нашей кожи. Они могут встречаться у 60–90% населения. В большинстве случаев такие невусы врождённые и разные по размеру: чаще всего они не превышают восьми миллиметров по диагонали и преимущественно располагаются на туловище.

Приключения на солнце: 10 кадров, после которых вы и близко к пляжу не подойдёте
Приключения на солнце: 10 кадров, после которых вы и близко к пляжу не подойдёте

Ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге студентку госпитализировали в реанимацию после солнечных ванн. У неё был диагностирован ожог I степени 80% поверхности кожи и ожог II степени 2% поверхности кожи. Девушке стало плохо прямо во время процедуры загара, и она сама вызвала себе скорую.

Марина Калегина
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