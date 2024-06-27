В Москве в июле будет +30: Как в СССР спасались от жары без кондиционеров Порой летом бывает невыносимо жарко, но на помощь всегда приходят кондиционеры. В век комфорта люди забывают, что техника была не всегда. Ещё буквально 50 лет назад о такой роскоши, как сплит-система, и подумать было страшно. Но советские граждане придумали решение. 27 июня, 15:00 Как справиться с жарой в городе: 5 рабочих лайфхаков времён СССР. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Христофоров Валерий, Лизунов Юрий

Как приятно включить дома кондиционер и наслаждаться прохладой, когда на улице +30. Такая возможность у людей была не всегда. В СССР кондиционеры было невозможно достать, а поначалу они и вовсе не одобрялись правительством. Поэтому советский человек как никто знает, что такое жара. Прохладные деньки летом были настоящим спасением, чтобы передохнуть от зноя. Но когда температура зашкаливала, то нужно было что-то делать. Life.ru расскажет о популярных советских лайфхаках, чтобы охладиться.

1. Мороженое и арбуз

Советское мороженое делалось по особой технологии, которую соблюдали все заводы. Фото © ТАСС / Пётр Носов

Любимым лакомством советского ребёнка было мороженое. Да что уж там ребёнка, даже взрослый человек не мог устоять перед нежным сливочным вкусом этого десерта. В жару "холодные стаканчики" разбирались со скоростью света. Мороженое было настолько вкусным, что ограничиться одной порцией было тяжело. Охладиться оно тоже помогало на ура, хоть и ненадолго.

Ещё одной любимой, а главное, холодной закуской был арбуз. Он отлично утолял жажду в жару. В СССР арбузов было много, вот только в начале лета их было не достать, приходилось ждать, когда чудо-ягоды созреют. В сезон их покупали сразу по несколько штук и быстро спешили съесть.

2. Легендарная газированная вода

Автоматы с газированной водой в СССР можно было найти везде. Фото © arktorus.livejournal.com

Популярность автоматов с газированной водой в Советском Союзе зашкаливала. В жаркие дни за раз выпивали по несколько стаканов. Прохладная вода была как нельзя кстати. А если находились лишние денежки, то автомат мог налить не только воду, а ещё и фруктовую газировку. В общем — чудо техники и отличный способ остудиться.

3. Поливание асфальта

В СССР поливальные машины постоянно охлаждали раскалённый асфальт. Фото © ТАСС / Колесник Анатолий, Соловьев Валерий

Особенно тяжело летом было в городе: кругом всё так и пылало жаром. Сильнее всего нагревался асфальт, на нём можно было запросто пожарить яичницу. Чтобы как-то остужать город, власти решили выпускать поливальные машины. Этот транспорт стал настоящим спасением и любимым летним развлечением детей. Как только ехала поливальная машина, детвора раздевалась до трусов и выбегала к ним, чтобы освежиться под "проливным дождём". В провинциях этот лайфхак тоже использовали. Дорожки на участках поливали из вёдер — и это хотя бы ненадолго их остужало.

4. Заклеивали окна

Чтобы солнце не светило в квартиры, люди заклеивали их фольгой. Фото © ТАСС / Мстислав Тур

Тяжелее всего было переносить жару дома, потому что солнце быстро нагревало квартиры. Чтобы такого не происходило, предприимчивые советские граждане придумали заклеивать окна фольгой. Она не пропускала солнечный свет — и помещение меньше нагревалось. Но даже фольгу мог позволить себе не каждый, альтернативой ей были обои. Они, конечно, не так хорошо защищали от жары, но зато немного пропускали свет.

5. Замороженные бутылки

Часто помещения охлаждали с помощью замороженных бутылок. Фото © Freepik

Не все могли позволить себе такую роскошь, как замороженные бутылки с водой или даже компотом. Однако, когда жара становилась невыносимой, делать было нечего. Конечно, холодная тара не спасала от жары, как кондиционер или хотя бы вентилятор (они, кстати, тоже были не у всех, а если были, то от них не отходила вся семья), всю квартиру охладить ими не получалось, только немного небольшую комнату.

Как хорошо, что изобрели кондиционеры, ведь находиться в постоянном пекле очень тяжело для организма человека. А если вдруг у вас сломается чудо техники, то теперь вы знаете, как можно охладиться! Ранее Life.ru рассказал о секретном рецепте любимого летнего блюда Сталина — окрошке.

Авторы Дана Третьякова