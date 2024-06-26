Золотые горы СССР: о каких советских вещах мечтали иностранцы СССР не славился особыми излишками, тем более что Запад намного опережал Советский Союз по разнообразию во всём: одежда, продукты, автомобили и многое другое за границей были лучше. Но кое-что в СССР считалось у иностранцев эксклюзивом, и заполучить это мечтали многие. 26 июня, 14:30 Какие советские вещи иностранцы отрывали с руками? Обложка © ТАСС / Виталий Созинов

В те времена выехать за границу не то что в отпуск, а даже по работе было очень тяжело. Иностранной валюты в СССР тоже было не так уж много, и обменять на неё рубли удавалось не каждому. Но предприимчивые советские граждане знали, от чего не откажутся зарубежные друзья. Можно сказать, жили в путешествиях многие по бартеру. Life.ru подготовил подборку самых популярных вещей из СССР, ради которых иностранцы готовы были на всё.

1. Наша, беленькая

Иностранцы обожали советскую водку. Фото © ТАСС / В. Аскоченский

Страна во времена СССР у многих ассоциировалась с водкой, именно поэтому все иностранцы так хотели попробовать советскую "беленькую". Конечно, у них были и свои алкогольные напитки, в том числе и водка, но абсолютно не такая. Зная это, многие граждане СССР стали брать в чемоданчики пару бутылочек, чтобы в нужный момент обменять их на какую-нибудь услугу.

2. Осетровая икра из СССР

Икру во времена СССР не только ставили на новогодний стол, но и меняли у иностранцев на что-то полезное. Фото © ТАСС / Алексей Жигайлов

На Западе икра стоила слишком дорого, в то время как в СССР её мог позволить себе почти каждый. Очередь за дешёвым деликатесом из Союза можно было увидеть часто. Поэтому баночки икры тоже путешествовали за границу, так сказать, на всякий случай.

3. Советская техника

Техника из СССР была дешевле и качественнее западной. Фото © ТАСС / Владимир Матвиевский

Туристы из СССР, кажется, могли продать не только икру и водку, но и утюг, дрель и даже швейную машинку. Кстати, советская техника у иностранцев пользовалась огромным спросом, так как западные модели хоть и были красивее в дизайне, но по качеству явно уступали моделям Союза, а по цене уж и подавно. Техника из СССР была гарантом долголетней работы и прочности.

4. Мужские костюмы из СССР

Почему иностранцы так любили советские вещи? Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Да-да, была в Советском союзе и хорошая одежда, привлекающая внимание западников. Мужские костюмы фабрики "Большевичка" разлетались на ура. Это обусловлено тем, что стоимость их была невысокой, а качество очень хорошим. Костюмы шили только из натуральных материалов.

Обычные граждане могли запросто взять с собой в путешествие коллекции марок или памятные значки, которые тоже пользовались спросом за границей. Но были в СССР и контрабандисты, их ассортимент был куда обширнее, чем у простых туристов. Они продавали и там и тут и, конечно, зарабатывали неплохие деньги, однако государство активно с ними боролось. Так что на первый взгляд безобидная торговля нередко заканчивалась тюрьмой. Ранее Life.ru рассказал о самых шокирующих способах самолечения в СССР, которые иностранцы не понимают до сих пор.

Авторы Дана Третьякова