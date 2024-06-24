Тест по кино СССР: кто из героев сказал эти слова? Слабо ответить хотя бы на 4/6?

Советский кинематограф подарил нам богатое разнообразие историй и юмора: от Шурика с его весёлыми выходками до строгой Людмилы Прокофьевны. Их слова выдержали испытание временем и на сегодняшний день являются частью повседневных разговоров, занимая особое место в сердцах фанатов. Но помните ли вы, кому принадлежит та или иная фраза? Приготовьтесь бросить вызов своей памяти и вновь пережить гениальность вечной классики СССР. Окажетесь ли вы настоящим ценителем или так и будете ломать голову?

Независимо от того, выросли ли вы на этих советских фильмах или впервые открываете их для себя, для хорошего настроения возвращайтесь к ним почаще. Всем, кто готов дальше испытывать свою память, мы предлагаем пройти наш последний тест для любителей музыки: угадай песню 80-х по картинкам. А если этого покажется мало, попробуйте угадать фильм СССР по песне без ошибок!