Тест по кино СССР: кто из героев сказал эти слова? Слабо ответить хотя бы на 4/6?
Эти крылатые фразы из советских фильмов знают все, некоторые из них стали неотъемлемой частью нашей повседневной речи. А помните ли вы, кто именно их произнёс? Есть только один способ узнать — пройдите этот тест и проверьте свои догадки!
Советский кинематограф подарил нам богатое разнообразие историй и юмора: от Шурика с его весёлыми выходками до строгой Людмилы Прокофьевны. Их слова выдержали испытание временем и на сегодняшний день являются частью повседневных разговоров, занимая особое место в сердцах фанатов. Но помните ли вы, кому принадлежит та или иная фраза? Приготовьтесь бросить вызов своей памяти и вновь пережить гениальность вечной классики СССР. Окажетесь ли вы настоящим ценителем или так и будете ломать голову?
Независимо от того, выросли ли вы на этих советских фильмах или впервые открываете их для себя, для хорошего настроения возвращайтесь к ним почаще. Всем, кто готов дальше испытывать свою память, мы предлагаем пройти наш последний тест для любителей музыки: угадай песню 80-х по картинкам. А если этого покажется мало, попробуйте угадать фильм СССР по песне без ошибок!
Freepik / kjrapgeter © "Москва слезам не верит". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных. / Kinopoisk © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков. / Kinopoisk © "Бриллиантовая рука". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской. / Kinopoisk