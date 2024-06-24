Тест: Угадай песню 80-х по картинкам. Если вы не росли в СССР — даже не пытайтесь

Время, когда серьёзные изменения происходили не только в стране, но и в музыке. Тогда советская молодёжь услышала "Мираж", "Ласковый май" и "На-На", фанаты рока получили "Аквариум" и "ДДТ". И на конец десятилетия пришлась популярность группы "Кино" — "Звезда по имени Солнце" звучала в то время из всех магнитофонов. Хорошо ли вы разбираетесь в шлягерах 80-х? Попробуйте угадать пять песен по картинкам, которые мы подобрали. Подсказки могут быть такими же полезными, как выкройки из "Бурды", и такими же неожиданными, как обнаружение рубля в кармане.