Тест: Угадай песню 80-х по картинкам. Если вы не росли в СССР — даже не пытайтесь
80-е годы были временем подплечников, синтезаторов и песен, которые заставляли наши сердца ликовать, а ноги танцевать. Сможете ли вы угадать эти культовые мелодии всего по нескольким подсказкам в картинках? Самое время вспомнить хиты, которые когда-то заполняли кассеты.
Время, когда серьёзные изменения происходили не только в стране, но и в музыке. Тогда советская молодёжь услышала "Мираж", "Ласковый май" и "На-На", фанаты рока получили "Аквариум" и "ДДТ". И на конец десятилетия пришлась популярность группы "Кино" — "Звезда по имени Солнце" звучала в то время из всех магнитофонов. Хорошо ли вы разбираетесь в шлягерах 80-х? Попробуйте угадать пять песен по картинкам, которые мы подобрали. Подсказки могут быть такими же полезными, как выкройки из "Бурды", и такими же неожиданными, как обнаружение рубля в кармане.
Вы прокачали смекалку и насладились тёплыми воспоминаниями, но это лишь часть удовольствия. Послушайте, как нейросеть перепела современные хиты голосами звёзд СССР, и попробуйте вкус классики вперемешку с молодёжными трендами. А если вы не хотите ограничиваться мудростью любимых исполнителей, читайте 10 актуальных крылатых фраз из советских мультфильмов.
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