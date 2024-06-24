Мисс ИИ: 10 претенденток на титул королевы красоты среди фейков

Первый в мире конкурс красоты среди моделей, созданных искусственным интеллектом, обнародовал шорт-лист. 1,5 тысячи претенденток оценивали по их реалистичности, оригинальности и числу подписчиков в соцсетях. Лучших объявили в рамках премии World AI Creator Awards: они поборются за призовые места.

1. Оливия Си, Португалия

Фото © Instagram (запрещён на территории РФ) / oliviaislivinghigh

У виртуальной девушки 10 тысяч реальных подписчиков в запрещённой соцсети. Она заявила, что в восторге от борьбы за "Оскар" в мире технологий. "Говорят, красота в глазах смотрящего. Конкурс даёт возможность исследовать новые границы этой истины", — сказала Оливия. По словам участницы, она стремится "проложить дорогу в будущее, где технологии помогут людям лучше взаимодействовать".

2. Кенза Лайли, Марокко

Фото © Instagram (запрещён на территории РФ) / kenza.layli

У "марроканки" Кензы 192 тысячи подписчиков — и это серьёзная заявка на победу. Она намерена использовать возможности современных технологий для борьбы за права женщин на Ближнем Востоке. "Благодаря искусственному интеллекту я общаюсь с людьми на семи языках. Помогаю советами в трудных жизненных ситуациях", — говорит Кенза.

Кензу, как и других претенденток, будет оценивать профессиональное жюри. В его составе — эксперты по модельному бизнесу и продвижению в соцсетях, а также две виртуальные знаменитости — Эмили Пеллегрини и Айтана.

3. Анна Керди, Франция

Фото © Instagram (запрещён на территории РФ) / annekerdi

Основная цель Анны — продвигать французский регион Бретань. Она рассказывает о его истории, культуре, гастрономии и многом другом. Модель также является послом фонда охраны океана и входит в состав кураторов художественной выставки, которая пройдёт в Бретани в июле этого года.

Если Анна выиграет титул "Мисс ИИ", она получит пять тысяч долларов наличными и программу наставничества на сумму три тысячи долларов. Обладательницу второго места ждёт рекламный контракт на две тысячи долларов и образовательный курс. "Бронзовая медалистка" выиграет промопакет на 500 долларов и консультацию эксперта.

4. Зара Шатавари, Индия

Фото © Instagram (запрещён на территории РФ) / zarashatavari

Зару создали для рекламы пищевой добавки, которая борется с гормональным дисбалансом у женщин. Авторы "звезды" используют искусственный интеллект не только для того, чтобы продавать товар, но и чтобы просвещать аудиторию в вопросах здоровья. Сейчас разработчики Зары создают новую систему самодиагностики на основе нейросетей.

5. Айяна Рэйнбоу, Румыния

Фото © Instagram (запрещён на территории РФ) / aiyana_rainbow

Айяна продвигает идею "всё, что вам нужно, — любовь". Она олицетворяет инклюзивность, выступает за равенство и понимание. Модель выступает за мир, где каждый голос слышен и ценится, поощряется сочувствие и уважение ко всем. Тексты для виртуальной девушки создают с помощью ChatGPT, её изображения компилируют на LeonardoAI.

6. Лалина, Франция

Фото © Instagram (запрещён на территории РФ) / viva_lalina

У Лалины 93 тысячи подписчиков — не каждая живая модель может похвастаться таким результатом. Хотя, если задуматься, всё закономерно, ведь создатели девушки старались добиться максимальной реалистичности. "Моя задача как инфлюэнсера — способствовать взаимопониманию между различными культурами и точками зрения", — написала в социальных сетях Лалина.

7. Серен Ай, Турция

Фото © Instagram (запрещён на территории РФ) / ai.serenay

Серен Ай — первая ИИ-девушка из Турции. Её создатели используют сразу три нейросети, чтобы быстро конфигурировать различные образы. Серен часто примеряет на себя сугубо "мужские" профессии: лётчиков, руководителей крупного бизнеса. Девушка любит путешествовать по миру и косплеить персонажей западной поп-культуры. При этом она неустанно прославляет историю и культуру Турции.

8. Асена Илик, Турция

Фото © Instagram (запрещён на территории РФ) / aisenailik

Цель Асены — показать миру, что привлекательная модель может стать влиятельной с помощью силы воображения и визуальных эффектов, а не только "продавая секс". Девушка стильно одевается, любит колесить по миру, управлять автомобилями. Она ценит индивидуальный подход к созданию контента.

9. Элиза Хан, Бангладеш

Фото © Instagram (запрещён на территории РФ) / elizavaloo

Элиза Хан — первопроходец в области искусственного интеллекта в Бангладеш. Она создана необычной и при этом узнаваемой и реалистичной. Элиза — модница, идущая в ногу с последними трендами и эстетикой "поколения Z". Её мечта — жить в максимально справедливом и гармоничном обществе.

10. Айлия Лу, Бразилия

Фото © Instagram (запрещён на территории РФ) / ailyalou

Айлия — японско-афро-бразильская художница, специализирующаяся на "постфотографии" и перформансах. Изначально она создавалась для серии фильмов, в которых должна была играть сразу нескольких персонажей африканского происхождения.