В Польше умерла "самая старая мама" – актриса, родившая в 60 лет. Её двойняшкам грозит детдом

Польская актриса Барбара Сенкевич, которая стала известна как "самая старая мама Польши", скончалась 7 июня. Теперь её девятилетние близнецы Анна и Питер, которых артистка родила в 60 лет, могут попасть в детский дом. По данным газеты SE, женщина умерла на глазах у детей после возвращения из больницы, где лечилась от желтухи.

Сейчас детей временно передали в приёмную семью, однако возможно, что суд отправит их в приют. После ухода Сенкевич было найдено завещание, в котором указано имя возможного опекуна для близнецов — это подруга актрисы, но неизвестно, разрешит ли суд ей взять опеку. Первое заседание по этому вопросу уже назначено.

Сенкевич много лет работала в Варшавском театре Lalka, она также основала детский театр Gong. Широкой публике актриса стала известна после съёмок в фильмах "Непорочные", "Око за око", "Подруги". Но в эпицентре внимания она оказалась после процедуры ЭКО, когда в 60 лет родила близнецов. Журналисты быстро назвали её "самой старой мамой Польши".