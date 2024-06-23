В Польше умерла "самая старая мама" – актриса, родившая в 60 лет. Её двойняшкам грозит детдом
Близняшек родившей в 60 лет актрисы Сенкевич могут отправить в детдом
Барбара Сенкевич. Обложка © YouTube / FAKT
Польская актриса Барбара Сенкевич, которая стала известна как "самая старая мама Польши", скончалась 7 июня. Теперь её девятилетние близнецы Анна и Питер, которых артистка родила в 60 лет, могут попасть в детский дом. По данным газеты SE, женщина умерла на глазах у детей после возвращения из больницы, где лечилась от желтухи.
Сейчас детей временно передали в приёмную семью, однако возможно, что суд отправит их в приют. После ухода Сенкевич было найдено завещание, в котором указано имя возможного опекуна для близнецов — это подруга актрисы, но неизвестно, разрешит ли суд ей взять опеку. Первое заседание по этому вопросу уже назначено.
Сенкевич много лет работала в Варшавском театре Lalka, она также основала детский театр Gong. Широкой публике актриса стала известна после съёмок в фильмах "Непорочные", "Око за око", "Подруги". Но в эпицентре внимания она оказалась после процедуры ЭКО, когда в 60 лет родила близнецов. Журналисты быстро назвали её "самой старой мамой Польши".
Ранее Life.ru рассказывал, что актриса Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери. Этой идеей звезда сериала "Универ" делилась ещё три года назад, но только сейчас она всё-таки решила подать заявление в органы опеки. Теперь пятилетнюю дочку Хилькевич Машу будут звать Анной-Марией.