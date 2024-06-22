Почему 20 лет спустя актёр Владимир Машков повторил судьбу героя фильма "Папа" Что стало с актёрами "Папы" 20 лет спустя: Life.ru — о трагическом пророчестве режиссёра и актёра Владимира Машкова и бегстве Розендента. 21 июня, 21:23 Владимир Машков в фильме "Папа" / Владимир Машков с дочерью Марией. Обложка "Папа", режиссёр Владимир Машков, сценаристы Владимир Машков, Илья Рубинштейн, Александр Галич / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_mashkova_official

Фильм "Папа" Владимира Машкова давно стал культовым. В этом году ему исполняется 20 лет — самое время узнать, как сложились судьбы актёров, сыгравших в нём самые заметные роли.

Блудная дочь

Актёр Владимир Машков. Фото © "Папа", режиссёр Владимир Машков, сценаристы Владимир Машков, Илья Рубинштейн, Александр Галич / Kinopoisk

Фильм "Папа" для Владимира Машкова оказался в каком-то смысле пророческим. В основе картины притча о блудном сыне и всепрощающем отце. Мог ли актёр представить, что через 20 лет он, так же как и его герой, будет ждать возвращения и вразумления своего ребёнка? Дочь Машкова Мария в 2022 году осудила СВО и эмигрировала из страны. Отец призвал её к покаянию, но она стала гражданкой США.

Это было предательство не только собственной Родины, но и родного отца. Для Машкова, как и для любого родителя, поступок наследницы стал трагедией. Этот крест ему нести до тех пор, пока дочь не придёт в себя. Сможет ли он простить? Ответ Владимир Машков как раз и дал в своём фильме "Папа" ещё 20 лет назад. Его герой Абрам Шварц воспитал сына, который уехал в столицу и стал гениальным скрипачом. Но, когда отец приехал к нему в консерваторию, тот отрёкся от него и прогнал.

Побег из профессии

Актёр Андрей Розендент. Фото © "Папа", режиссёр Владимир Машков, сценаристы Владимир Машков, Илья Рубинштейн, Александр Галич / Kinopoisk

Андрей Розендент сыграл в "Папе" главную роль Давида — сына Абрама Шварца — до его отъезда в Москву. У мальчика не было актёрского опыта ни до, ни после съёмок с Машковым. Он выделялся характерной внешностью и умением играть на скрипке — уже тогда Андрей был выдающимся юным скрипачом, который выигрывал всероссийские и международные конкурсы. Его мама была пианисткой, семья родом из Калининграда, и сценарий будто писался под него. Юноша также вырвался из провинции благодаря своему таланту и попался на глаза Владимиру Спивакову. Именно дирижёр рекомендовал мальчика своему другу Владимиру Машкову, который в тот момент искал музыканта на роль в "Папе".

Несмотря на успех фильма и огромное количество предложений, которые посыпались на юношу от других режиссёров, Розендент решил посвятить себя музыке. У него получилось. Он покорил всю Европу и вернулся в Россию с международным признанием. Здесь он встретил свою любовь, актрису Александру Урсуляк — дочь именитого режиссёра. Выходит, что судьба всё-таки связала его с профессией, от которой он когда-то убежал… Александра старше Андрея на семь лет, кроме того, у неё уже было два брака, от одного из которых она воспитывала двух дочерей. Андрея это не смутило, он легко нашёл общий язык с девочками, и вскоре у них появился сводный братик — Урсуляк родила Розенденту сына. Сейчас Андрей редко выступает, но продолжает заниматься бизнес-проектами в музыкальной сфере.

Под занавес

Актёр Сергей Дрейден. Фото © "Папа", режиссёр Владимир Машков, сценаристы Владимир Машков, Илья Рубинштейн, Александр Галич / Kinopoisk

Сергей Дрейден сыграл в фильме Мейера Вульфа. Этот герой так полюбился и запомнился зрителям, что, несмотря на небольшое экранное время, его до сих пор считают одним из главных героев картины. Сам Дрейден при этом большую часть своей жизни был театральным актёром. Когда его пригласили сняться в фильме "Окно в Париж", ему был 51 год. Но именно его пронзительные слова о любви к Родине стали апофеозом этой картины.

Вскоре пошли приглашения поработать в столице, и в 2001 году Александр Сокуров выбрал Дрейдена для главной роли в "Русском ковчеге". Это уже был билет в высшую лигу российского кинематографа, и Владимир Машков был одним из первых, кто почуял, какой мощный потенциал и энергетика у актёра. Жаль, что широкое признание пришло к Дрейдену только под занавес. Он ушёл из жизни в 2023 году. Впрочем, успев реализоваться как художник. Его выставки всегда привлекали внимание ценителей живописи.

Судьба номенклатуры

Актриса Ксения Лаврова-Глинка. Фото © "Папа", режиссёр Владимир Машков, сценаристы Владимир Машков, Илья Рубинштейн, Александр Галич / Kinopoisk

Сегодня Ксения Лаврова-Глинка является министром культуры Тверской области. И это ещё одно подмигивание судьбы. В "Папе" она сыграла Людмилу Шутову, которая была комсоргом в консерватории, где учился Давид Шварц. Ксения блестяще вжилась в роль номенклатурной девушки, абсолютно преданной партии, но при этом безнадёжно влюбленной в талантливого скрипача. После выхода картины на экраны Лаврова-Глинка стала очень востребованной актрисой и сыграла в десятках фильмов и сериалов, в числе которых "Лёд" и "Склифосовский".

В 2008-м она прославилась на весь мир, сыграв в клипе Дмитрия Билана Believe роль мамы мальчика, которого спасают всем миром. Именно с этой песней Билан победил на "Евровидении". В 2010 году Ксения развелась с предпринимателем Сергеем Глинкой, от которого родила сына и дочь, и вскоре вышла замуж за актёра Дмитрия Готсдинера. В 2017 году у них родился сын. В позапрошлом году Ксения Лаврова-Глинка оставила карьеру актрисы и заняла министерский пост в Тверской области, откуда сама родом.

Восточные чары

Актриса Ольга Красько. Фото © "Папа", режиссёр Владимир Машков, сценаристы Владимир Машков, Илья Рубинштейн, Александр Галич / Kinopoisk

Ольга Красько в "Папе" сыграла невесту главного героя — Таню Сычёву. Чувства к ней Давид испытывал ещё в городке Тульчине, где они вместе росли. Таня также учится в консерватории и по уши влюблена в скрипача. Сюжет картины не раскрывает историю их любви, в конце за главным героем ухаживает Люда Шутова, которая оказалась санитаркой в поезде для раненых, среди которых и оказался Давид. Но Красько явно понравилась зрителям, и не только им.

Сразу после "Папы" её приглашает Джаник Файзиев. Так Ольга получает главную женскую роль помощницы Фандорина — Варвары Андреевны Суворовой в "Турецком гамбите". Файзиеву не просто приглянулась актриса, он забыл о том, что женат, и закрутил с Красько роман. Ольга родила от режиссёра ребёнка, но Файзиев из семьи не ушёл. В интервью Красько объясняет это тем, что она была инициатором разрыва, не желая становиться разлучницей. Тем не менее со своей женой Линой Эспли Файзиев всё-таки развёлся спустя пять лет. Поводом стал его новый роман с актрисой Светланой Ивановой. Ольга Красько вышла замуж в 2015 году за чиновника из Бурятии. От него она родила двоих сыновей.

Авторы Григорий Никонов