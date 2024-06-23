Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 19:50

Психолог объяснила, о каких скрытых проблемах может говорить любовь к экстриму

Психолог Рубштейн: Любовь к экстремальному отдыху говорит о нереализованности

Россияне стали чаще выбирать нестандартный туризм. По данным опросов КАЗ "Север", более четверти опрошенных планируют экстремальный отдых этим летом, пишет "Газета.Ru". Более половины из респондентов уверены, что такой отдых в России безопасен.

Набирают популярность туры на Байкал, Курилы и в Карелию, отметил директор по развитию завода "Север" Павел Трыков. При этом психологи настороженно относятся к росту популярности экстремальных путешествий. Это может быть поколенческой травмой, считает специалист Нина Рубштейн.

"Взрывной рост экстремального отдыха говорит о высоком уровне нереализованности. Это вызывает потребность доказать себе, что я что-то могу. Вторая причина — поколение, которое имеет всё, не знает, куда себя деть, всё кажется слишком простым и пресным", — комментирует тенденцию эксперт.

Россиян заинтриговали египетским "бестселлером", который затмит отдых в Турции
Россиян заинтриговали египетским "бестселлером", который затмит отдых в Турции

Ранее Life.ru сообщал, что петербургский производитель экипировки разработал "чудо-куртку" для альпинистов. Сейчас изобретение находится в стадии тестирования, а в перспективе оно позволит экстремалам свободно гулять по арктическим просторам при любых температурах из-за инновационной технологии подогрева. Также стало известно, сколько стоит рафтинг в России и какие уровни экстрима существуют в этом виде развлечений. Цены варьируются от 5 до 50 тысяч рублей.

Обложка ©

Freepik

Нигина Азамова
  • Новости
  • Общество
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров