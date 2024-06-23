Психолог объяснила, о каких скрытых проблемах может говорить любовь к экстриму

Россияне стали чаще выбирать нестандартный туризм. По данным опросов КАЗ "Север", более четверти опрошенных планируют экстремальный отдых этим летом, пишет "Газета.Ru". Более половины из респондентов уверены, что такой отдых в России безопасен.

Набирают популярность туры на Байкал, Курилы и в Карелию, отметил директор по развитию завода "Север" Павел Трыков. При этом психологи настороженно относятся к росту популярности экстремальных путешествий. Это может быть поколенческой травмой, считает специалист Нина Рубштейн.

"Взрывной рост экстремального отдыха говорит о высоком уровне нереализованности. Это вызывает потребность доказать себе, что я что-то могу. Вторая причина — поколение, которое имеет всё, не знает, куда себя деть, всё кажется слишком простым и пресным", — комментирует тенденцию эксперт.