Помогают обрести друзей: Россияне раскрыли неожиданную пользу видеоигр
Опрос: Больше половины геймеров зависают в играх для борьбы со стрессом
Лишь 15% российских геймеров погружаются в виртуальный мир ради новых эмоций и разнообразия. Большинству же владельцев компьютеров и приставок видеоигры помогают справиться со стрессом. А оставшиеся 9% видят в онлайн-проектах повод пообщаться с друзьями, показал опрос.
Согласно исследованию Astrum Entertainment, с итогами которого ознакомилась "Газета.ru", у 60% геймеров нет проблем с балансом между хобби и отношениями. Каждый третий опрошенный уделяет больше времени партнёру, а оставшаяся часть — наоборот. Семь из десяти женщин не видят в играх никакой угрозы, а некоторые даже любят составлять избранникам компанию.
Положительно гейминг сказывается и на дружбе. Выяснилось, что 60% игроков нашли себе приятелей благодаря виртуальным симуляторам. При этом две трети опрошенных чаще предпочитают играть в одиночку.
Борьба со стрессом при помощи частого зависания в виртуальном мире может негативно сказаться на работе головного мозга, предупреждал Life.ru ранее. Не менее эффективно с негативными мыслями справляются прогулки на свежем воздухе.
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