Помогают обрести друзей: Россияне раскрыли неожиданную пользу видеоигр

Лишь 15% российских геймеров погружаются в виртуальный мир ради новых эмоций и разнообразия. Большинству же владельцев компьютеров и приставок видеоигры помогают справиться со стрессом. А оставшиеся 9% видят в онлайн-проектах повод пообщаться с друзьями, показал опрос.

Согласно исследованию Astrum Entertainment, с итогами которого ознакомилась "Газета.ru", у 60% геймеров нет проблем с балансом между хобби и отношениями. Каждый третий опрошенный уделяет больше времени партнёру, а оставшаяся часть — наоборот. Семь из десяти женщин не видят в играх никакой угрозы, а некоторые даже любят составлять избранникам компанию.