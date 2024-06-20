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20 июня, 14:01

Психолог назвал лучшие места для прогулок, чтобы справиться со стрессом

Психолог Хакимов: Прогулка на природе помогает справиться со стрессом

Прогулка на природе помогает справиться со стрессом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii_Miki

Прогулка на природе помогает справиться со стрессом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii_Miki

Прогулки вне шумных и многолюдных мест наиболее качественно помогают справиться со стрессом. Так, для этих целей отлично подойдёт лес или парк, набережная или тенистая аллея, рассказал московский психолог Денис Хакимов в беседе с РИАМО.

"Для того чтобы эффективнее справиться со стрессом, следует избегать шумных и многолюдных мест, которые будут "перегружать" нашу нервную систему. Лучше всего отправиться на прогулку в парк или лес, можно пройтись по живописной прибрежной зоне или тенистой аллее", — советует Хакимов.

По словам эксперта, пейзажи города хоть и могут вдохновлять, но несут в себе множество раздражающих факторов. Кроме того, там очень много людей и красок и от постоянного избытка впечатлений мозг устаёт. А вот в лесах и парках отсутствует визуальный шум, который может раздражать нервную систему.

"Но немаловажно отталкиваться и от собственных потребностей и самоощущения: если вам помогают преодолеть грустное состояние какие-то яркие впечатления и эмоции, то для прогулки можно выбрать и более оживлённое место", — уточнил специалист.

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Ранее Life.ru рассказывал, что стресс способен вызывать широкий спектр биохимических изменений в организме, которые в том числе могут плохо влиять на органы и разные системы. Среди прочего это чревато набором веса и даже ожирением.

Николай Рюмин
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