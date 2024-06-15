Утешительное переедание: Диетолог объяснила связь стресса с ожирением

Стресс способен вызывать широкий спектр биохимических изменений в организме, которые в том числе могут плохо влиять на органы и разные системы. Среди прочего это может спровоцировать набор веса и ожирение, сообщила "Газете.ru" врач-психотерапевт Хадижат Саадулаева.

По её словам, симптомы стресса могут быть как физиологическими, так поведенческими и психологическими. В числе физиологических — учащённое сердцебиение, перевозбуждение, потливость, головные боли, а психологических — тревога, депрессия, раздражительность, сонливость. Для поведенческих характерно переедание, ухудшение пищевых привычек.

Но если понимать, как биохимические механизмы стресса влияют на организм, можно разработать эффективные стратегии управления стрессом. По словам Саадулаевой, организм под воздействием стресса выделяет кортизол, а тот разгоняет аппетит и желание есть пищу, в которой много жиров и углеводов. Отсюда же возникает привычка утешительного переедания, которая может перерасти в ожирение.

"Стресс может также влиять на образ жизни человека, приводя к снижению физической активности, увеличению потребления алкоголя или некачественной пищи, что может способствовать набору лишнего веса", — перечислила Саадулаева.

По её словам, ожирение, которое было вызвано стрессом, может спровоцировать новую волну негативных эмоций из-за изменившейся внешности. А это, в свою очередь, вновь запустит цикл нерегулируемого пищевого поведения. Получается, чтобы эффективно управлять весом и психологическим состоянием, нужно не только правильно питаться и заниматься спортом, но и работать с эмоциями.