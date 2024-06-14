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14 июня, 13:10

Врач предупредила о риске переедания из-за использования гаджетов во время приёма пищи

Врач Павлова: Пользование гаджетами во время приёма пищи приводит к перееданию

Обедая и листая соцсети, вы съедите больше. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Обедая и листая соцсети, вы съедите больше. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Многие люди во время еды привыкли листать соцсети и заниматься чем-то ещё в гаджетах, но эта привычка сказывается на центрах удовольствия человека. При поглощении контента мы съедаем больше, так как пытаемся "наверстать упущенную радость", объяснила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"Когда человек во время еды отвлекается на гаджеты, на просмотр видео, на прочтение новостей или сообщений, то наш мозг не может одинаково хорошо концентрироваться и на приёме пищи, на вкусе еды, и на распознавании другой информации. Поэтому еда в такой ситуации проходит неосознанно", — говорит врач в беседе с kp.ru.

По словам эксперта, для человека очень важно получать удовольствие не только от вкуса пищи, но от осознания того, что мы едим, от текстуры продуктов, от эстетики подачи блюда. Что касается трапезы в компании друзей, то приятное общение может добавить удовольствия, но важно, чтобы оно не было заменой еды. Доктор рекомендовала есть сосредоточенно, осознанно, тщательно пережёвывать пищу и обращать внимание на то, как вкусно, интересно и красиво приготовлено блюдо.

"Так удастся совместить и разные элементы удовольствия (это правда, очень важно), и получить пользу от продуктов", — заключила специалист.

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Николай Рюмин
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