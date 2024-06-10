Врач оценила утверждения, что одна палочка картошки фри = выкуренная сигарета

Британская газета Daily Mail опубликовала исследование, авторы которого утверждают, что одна палочка картошки фри нанесёт организму такой же объём вреда, как и выкуренная сигарета. Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале развеяла это заблуждение, заявив, что угрозу представляет не сам картофель, а масло, в котором его обжаривают.

По её словам, основной акцент в статье сделан на содержащихся в масле для обжаривания картошки токсинах — альдегидах, которые могут спровоцировать возникновение онкологических и других заболеваний.

"Хотелось бы напомнить, что альдегиды — это целый класс органических соединений. Поэтому говорить о том, что все они однозначно провоцируют онкологические заболевания, неправильно. Опасен формальдегид, один из представителей этого класса. Вот он очень токсичен, а не априори все альдегиды", — объясняет доктор.

Специалист отметила, что она вообще не сторонник что-либо обжаривать, особенно во фритюре, однако сравнивать это с колоссальным вредом от курения не стоит. Если человек знает меру и ест картошку фри нечасто (к примеру, раз в полгода), то ничего ужасного с ним не случится. Хотя это и не самая здоровая пища, но она всё ещё не идёт ни в какое сравнение с сигаретами, считает врач.

"Ни к чему пугать всех раком от периодического употребления картошки фри. Согласитесь, мало у кого картофель во фритюре присутствует в рационе на постоянке, а вот курят люди каждый день и очень много", — заключила она.