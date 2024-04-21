В России значительно сократились продажи сигарет

Минздрав РФ сообщил о сокращении розничной продажи сигарет и папирос до одной тысячи штук на душу населения по итогам 2023 года. Об этом говорится в докладе о прошлогодних результатах работы ведомства, который есть в распоряжении ТАСС.

Информагентство сообщает, что чиновники подготовили этот документ к итоговому заседанию коллегии министерства. В нём также указано, что в 2022 году этот показатель составлял 1,46 тысячи штук на человека. Журналисты сообщили, что Минздрав зафиксировал эти цифры в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья".

Помимо того, в ведомстве отметили сокращение объёмов потребления спиртной продукции. В 2022 году в России потреблялось 8,62 литра чистого спирта на душу населения. В прошлом году, согласно предварительным итогам, эта цифра дошла до отметки 8,44 литра на человека.