В России значительно сократились продажи сигарет
Минздрав РФ: Розничные продажи сигарет в 2023 году сократились
Минздрав РФ сообщил о сокращении розничной продажи сигарет и папирос до одной тысячи штук на душу населения по итогам 2023 года. Об этом говорится в докладе о прошлогодних результатах работы ведомства, который есть в распоряжении ТАСС.
Информагентство сообщает, что чиновники подготовили этот документ к итоговому заседанию коллегии министерства. В нём также указано, что в 2022 году этот показатель составлял 1,46 тысячи штук на человека. Журналисты сообщили, что Минздрав зафиксировал эти цифры в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья".
Помимо того, в ведомстве отметили сокращение объёмов потребления спиртной продукции. В 2022 году в России потреблялось 8,62 литра чистого спирта на душу населения. В прошлом году, согласно предварительным итогам, эта цифра дошла до отметки 8,44 литра на человека.
Ранее Life.ru писал, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением по вводу ограничения на продажу табакосодержащих продуктов беременным и гражданам с детьми. Он убеждён, что курение может нанести колоссальный вред здоровью будущего малыша у беременной, повлияв на его физические и умственные функции.
Pixabay / HansMartinPaul