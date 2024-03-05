В России хотят запретить продажу сигарет беременным и людям с детьми

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением по вводу ограничения на продажу табакосодержащих продуктов беременным и гражданам с детьми. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Политолог отметил меры, принятые руководством России, которые направлены на снижение потребления табака и защиту граждан от негативного воздействия табачного дыма. Среди них запрет рекламы табачной продукции, нанесение на упаковку информации о вреде табачного дыма, запрет на курение во многих общественных местах.

Однако он добавил, что параллельно с этим в стране до сих пор разрешена продажа табачной продукции беременным, хотя курение может нанести колоссальный вред здоровью малыша, повлияв на его физические и умственные функции. Вместе с тем сигареты могут продать и гражданам, которых сопровождают несовершеннолетние. Это, в свою очередь, может спровоцировать интерес ребёнка к такой продукции, возмутился Орлов.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части введения запрета на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции беременным, а также гражданам с детьми", — сказано в тексте обращения.