Учёные выяснили, в каком возрасте нужно бросить курить, чтобы продлить жизнь

Люди, которые отказались от курения до 40 лет, могут рассчитывать на такую же длинную жизнь, что и те, кто никогда не прибегал к этой вредной привычке. К такому выводу пришли учёные из Университета Торонто, результаты их исследования размещены в журнале NEJM Evidence.

Специалисты проанализировали данные полутора миллионов жителей США, Британии, Канады и Норвегии и выяснили: у курильщиков от 40 до 79 лет вероятность преждевременной смерти была в три раза выше. Более того, любители табака живут на 12–13 лет короче по сравнению с теми, кто придерживается ЗОЖ.

В конце наблюдения, которое продолжалось 15 лет, оказалось, что у экс-курильщиков риск летального исхода уменьшался в 1,3 раза. Причём эффект они ощущали сравнительно быстро — минимум через три года после отказа от вредной привычки.