Учёные выяснили, в каком возрасте нужно бросить курить, чтобы продлить жизнь
NEJM Evidence: Отказ от курения до 40 лет поможет продлить жизнь
Люди, которые отказались от курения до 40 лет, могут рассчитывать на такую же длинную жизнь, что и те, кто никогда не прибегал к этой вредной привычке. К такому выводу пришли учёные из Университета Торонто, результаты их исследования размещены в журнале NEJM Evidence.
Специалисты проанализировали данные полутора миллионов жителей США, Британии, Канады и Норвегии и выяснили: у курильщиков от 40 до 79 лет вероятность преждевременной смерти была в три раза выше. Более того, любители табака живут на 12–13 лет короче по сравнению с теми, кто придерживается ЗОЖ.
В конце наблюдения, которое продолжалось 15 лет, оказалось, что у экс-курильщиков риск летального исхода уменьшался в 1,3 раза. Причём эффект они ощущали сравнительно быстро — минимум через три года после отказа от вредной привычки.
Ранее Life.ru писал, что курение может привести к ампутации ног. Во избежание тяжких последствий после 30 лет нужно ежегодно сдавать биохимический анализ крови.
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