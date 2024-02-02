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2 февраля, 01:44

Хирург предупредил о риске ампутации ног из-за популярной вредной привычки

Хирург Авакян: Курение может привести к нарушению кровоснабжения и ампутации ног

Курение повышает уровень холестерина в крови, что чревато тяжелейшими для организма последствиями. Как заявил в интервью радио Sputnik врач-хирург Армен Авакян, это может привести не только к серьёзным заболеваниям сердца, но и к нарушению кровоснабжения ног — вплоть до гангрены и их ампутации.

Он сообщил, что увеличение холестерина в крови вызывает атеросклероз — появление атеросклеротических бляшек в просвете артерий. На начальных стадиях человек с этим недугом испытывает боли при ходьбе. Впоследствии развитие этого заболевания может привести к тому, что любая травма, когда кровь не поступает к ногам, станет незаживающей, из-за чего потом образуется гангрена.

"Курение является одной из ключевых причин, по которым у человека растёт уровень холестерина в крови, что приводит к сужению артерий и проблемам с кровоснабжением нижних конечностей. Как итог — курение повышает риск ампутации ног", — заявил специалист.

Кроме того, медик сообщил, что 90% поступающих к нему пациентов с гангреной объединяет одна вредная привычка — курение. Авакян заключил, что во избежание тяжких последствий любому гражданину старше 30 лет ежегодно надо сдавать биохимический анализ крови, который показывает уровень холестерина.

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Ранее Лайф писал, что высокий холестерин, таящий в себе риск инфаркта и инсульта, невозможно исправить только правильным питанием и отказом от вредных привычек. Как считают некоторые специалисты, большую роль играет генетический фактор.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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