Кардиолог сравнил средства для снижения холестерина и выбрал лучшие Врач Ежов заявил, что влияние питания и курения на холестерин переоценено 11 января, 15:44 Кардиолог рассказал, как снизить холестерин. Обложка © Shutterstock

Высокий холестерин, таящий в себе риск инфаркта и инсульта, невозможно исправить только правильным питанием и отказом от вредных привычек. Об этом aif.ru рассказал врач-кардиолог НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отдела проблем атеросклероза, руководитель лаборатории нарушений липидного обмена, президент Национального общества по изучению атеросклероза (НОА), профессор Марат Ежов.

По его словам, большую роль играет генетический фактор. Поэтому уровень холестерина может зашкаливать даже в 30-летнем возрасте, отсюда и сердечные приступы у внешне здоровых молодых людей. Врач уверен, что без посещения больницы выявить назревающие проблемы очень сложно. Он посоветовал также взять под контроль такие параметры, как давление, липиды, глюкоза в крови, масса тела.

"Неправильное питание и курение — это системные триггеры, ухудшающие здоровье в целом. Но их влияние на холестерин переоценено. При курении и неправильном питании уровень холестерина возрастёт процентов на 10–20", — продолжил Ежов.

Он подчеркнул, что диета, конечно, поможет уменьшить уровень холестерина, но привести его в норму можно только лекарственными препаратами. Что касается питания, то доктор порекомендовал в умеренных количествах потреблять яйца, молочную продукцию, сыры, а вот овощей в ежедневном рационе должно быть как минимум пять порций. Особенно питательны капуста и кабачки, отметил Ежов.

По его мнению, соцсети и СМИ должны поддержать пропаганду здорового образа жизни и выработать у подростков негативное отношение к курению, алкоголю, фастфуду, а также привить интерес к спорту ради борьбы с ожирением.

Ранее Лайф писал, что приём лекарственных препаратов далеко не единственный способ снижения уровня холестерина в крови. В настоящее время в арсенале врачей есть достаточно большой спектр медикаментозной терапии: это статины, эзетимиб, ингибиторы PCSK9 и инклисиран.

Авторы Татьяна Миссуми