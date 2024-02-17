Более десяти форм рака: Курильщиков "приговорили" к смертельной болезни

Образ жизни человека напрямую влияет на вероятность возникновения раковых заболеваний, предупредил онколог Магомед Сулиманов. Чтобы не услышать от врача неприятный диагноз, нужно отказаться от вредных привычек, налечь на спорт и не злоупотреблять загаром, рассказал он "Газете.ru".

"Курение является основной причиной более десяти форм рака, в том числе рака лёгкого, гортани, пищевода, печени, поджелудочной железы, лейкемии, почек и других органов. Особое место в этом списке занимает рак лёгкого — один из самых распространённых среди курящих мужчин", — уточнил специалист, призвав вычеркнуть сигареты из жизни.

Ещё онкология грозит тем, кто пренебрегает физической активностью. Даже если посвятить спорту всего 150 минут в неделю, риски значительно снижаются. Позаботиться о здоровье нужно и обладателям светлой кожи, для которой губительно воздействие ультрафиолета. Чтобы не заработать меланому, нужно меньше находиться на солнце, особенно в пиковые часы, и отказаться от солярия.

Перерождение здоровых клеток организма в раковые может произойти и на фоне некоторых инфекций. К ним относятся, например, гепатиты В и С, вирус папилломы человека или ВИЧ. Спасти от напастей поможет своевременная вакцинация, здоровый образ жизни и правильное питание, подытожил Сулиманов.