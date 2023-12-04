В России могут ввести многотысячные штрафы за повторную продажу сигарет детям

В России могут ввести штрафы за повторную продажу табачной и никотиновой продукции несовершеннолетним. Как пишет газета "Известия", такую инициативу внесла на рассмотрение Государственной думы фракция ЛДПР.

По словам лидера партии Леонида Слуцкого, законом предусмотрены штрафы за продажу данной продукции детям. При этом некоторые продавцы продолжают продавать несовершеннолетним сигареты, несмотря на взыскания.

"Существует ряд нечистоплотных продавцов, готовых рискнуть ради увеличения заработка. Дети всё ещё покупают вейпы и электронные сигареты. Мы считаем, что имеющегося набора санкций недостаточно, и предлагаем усилить наказание за повторные нарушения", — пояснил Слуцкий.

Согласно инициативе, за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления подобной продукции предлагается штрафовать на сумму от 60 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 400 тысяч рублей, для юридических — от 600 до 800 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается приостанавливать деятельность юридических лиц со сроком до 90 суток так же, как в случае с наказанием за реализацию алкоголя. Слуцкий напомнил, что лучше лишний раз спросить документы, чем подрывать здоровье молодёжи.