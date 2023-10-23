Игра в русскую рулетку: Нарколог раскрыл опасность электронных сигарет
Нарколог Стеценко: При курении вейпа можно отравиться каплями никотина через язык
Упоминания электронных сигарет, вейпов, жидкостей с никотином всё чаще фигурируют в криминальных сводках. В чём заключается опасность подобного способа употребления никотина, в беседе с kp.ru рассказал врач-нарколог Олег Стеценко.
Специалист сравнил курение электронных сигарет с игрой в русскую рулетку из-за принципа её действия — в одноразовых сигаретах находится нихромовая нить, которая сгорает, когда работает испаритель. В результате этого под конец человек вдыхает уже не чистый пар, а с каплями содержащей никотин жидкости.
Опасность заключается в том, что во время курения пар на 80% выдыхается обратно, а никотиновые капли остаются на языке и всасываются, подчеркнул врач, отметив, что никотин сам по себе является жутким ядом.
"Это жуткий яд, не зря же им раньше травили насекомых. Когда он всасывается, то падает давление, появляется такихардия. Сердце не прокачивает кровь через лёгкие в нужном объёме. Происходит отёк легких, они заполняются пеной, начинаются судорожные припадки. Тут нужна реанимация. В конечном счёте наступает кардиологическая смерть — сердце останавливается, потом умирает мозг", — заключил Стеценко.
Ранее Лайф писал о нескольких трагических случаях, связанных с этой проблемой. Так, недавно в городе Электрогорске Московской области 16-летняя девочка умерла после того, как покурила одноразовую электронную сигарету. Школьница прятала её в нижнем белье и доставала по ночам, чтобы не заметили родители. Аналогичное происшествие произошло там же год назад. По данным Лайфа, в ноябре прошлого года в подмосковном Электрогорске 15-летний школьник умер после того, как покурил электронную сигарету.
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