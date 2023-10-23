Игра в русскую рулетку: Нарколог раскрыл опасность электронных сигарет

Упоминания электронных сигарет, вейпов, жидкостей с никотином всё чаще фигурируют в криминальных сводках. В чём заключается опасность подобного способа употребления никотина, в беседе с kp.ru рассказал врач-нарколог Олег Стеценко.

Специалист сравнил курение электронных сигарет с игрой в русскую рулетку из-за принципа её действия — в одноразовых сигаретах находится нихромовая нить, которая сгорает, когда работает испаритель. В результате этого под конец человек вдыхает уже не чистый пар, а с каплями содержащей никотин жидкости.

Опасность заключается в том, что во время курения пар на 80% выдыхается обратно, а никотиновые капли остаются на языке и всасываются, подчеркнул врач, отметив, что никотин сам по себе является жутким ядом.