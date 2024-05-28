Терапевт объяснил, почему мы икаем и стоит ли из-за этого беспокоиться

Неожиданные приступы икоты могут быть спровоцированы разными причинами, например переходом из тёплого помещения в холодное, из-за которого происходит сокращение всех мышц в организме, в том числе и диафрагмы. Также причина может крыться в неправильном приёме пищи, вместе с которой проглатывается чрезмерный объём воздуха, или в сбое работы желудочно-кишечного тракта, рассказал терапевт Алексей Жито.

"Неправильная работа ЖКТ, когда в желудке и двенадцатиперстной кишке меняется Ph среды, из-за чего увеличивается количество бактерий. Они размножаются, выделяя газообразные вещества, повышая давление в желудке. <...> Раздражение веток блуждающего нерва, что является обычной причиной икоты, в силу приёма различных препаратов, алкоголя", — объяснил медик в беседе с NEWS.ru.

Сама по себе икота не является признаком каких-то опасных процессов в организме. Однако, если приступ продолжается больше десяти минут, стоит посетить терапевта. В особенности если такое происходит чаще раза в неделю, посоветовал Жито.