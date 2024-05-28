Терапевт объяснил, почему мы икаем и стоит ли из-за этого беспокоиться
Терапевт Жито: Икоту могут вызывать сбои ЖКТ или неправильный приём пищи
Причина икоты может крыться в неправильном приёме пищи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu
Неожиданные приступы икоты могут быть спровоцированы разными причинами, например переходом из тёплого помещения в холодное, из-за которого происходит сокращение всех мышц в организме, в том числе и диафрагмы. Также причина может крыться в неправильном приёме пищи, вместе с которой проглатывается чрезмерный объём воздуха, или в сбое работы желудочно-кишечного тракта, рассказал терапевт Алексей Жито.
"Неправильная работа ЖКТ, когда в желудке и двенадцатиперстной кишке меняется Ph среды, из-за чего увеличивается количество бактерий. Они размножаются, выделяя газообразные вещества, повышая давление в желудке. <...> Раздражение веток блуждающего нерва, что является обычной причиной икоты, в силу приёма различных препаратов, алкоголя", — объяснил медик в беседе с NEWS.ru.
Сама по себе икота не является признаком каких-то опасных процессов в организме. Однако, если приступ продолжается больше десяти минут, стоит посетить терапевта. В особенности если такое происходит чаще раза в неделю, посоветовал Жито.
С выводами Жито согласен и другой специалист — врач-гастроэнтеролог, который тоже объяснил природу этого процесса серией судорожных сокращений диафрагмы. Однако если приступ икоты не проходит, это может быть свидетельством болезни сердца и сосудов, ЦНС, ЖКТ, развития новообразований, патологий в системе ухо-горло-нос, сбоев метаболизма. Самой распространённой причиной непрестанного икания он назвал гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, которая приводит к грыже пищеводного отверстия диафрагмы.