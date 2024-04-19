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19 апреля, 10:04

Непроходящая икота оказалась симптомом серьёзных заболеваний

Гастроэнтеролог Байо: Долгая икота может говорить об онкологии пищевода

Долгая икота может говорить об онкологии пищевода. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Долгая икота может говорить об онкологии пищевода. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Все люди иногда сталкиваются с такой проблемой физиологического характера, как икота. Она представляет собой нарушение внешнего дыхания, возникающее из-за серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы. Обычно это явление проходит само по себе, однако длительно не проходящая икота может указывать на серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Олег Байо.

По его словам, непроходящая икота может быть симптомом заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, различных новообразований, патологии ЛОР-органов, нарушения обмена веществ. Чаще всего причиной икоты может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и связанная с ней грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

"Кроме того, приступы икоты могут наблюдаться при таких заболеваниях ЖКТ, как непроходимость кишечника, рак пищевода, заболевания желчного пузыря, гепатит, панкреатит, язвенная болезнь желудка", — пояснил врач в беседе с РИАМО.

Кроме этого, длительная непроходящая икота характерна для алкогольной или наркотической интоксикации, энцефалита, межпозвоночной грыжи шейного отдела позвоночника. А также инсультов, черепно-мозговых травм, опухолей задней черепной ямки, шеи, желудка или средостения, предостерёг гастроэнтеролог.

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А ранее гастроэнтеролог рассказал, о каких заболеваниях может сигнализировать отрыжка. В целом это нормальный физиологичный процесс, во время которого организм после принятия пищи избавляется от скопившихся в ЖКТ газов. Однако в некоторых случаях постоянная отрыжка может быть симптомом болезней.

Евгения Мосс
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