Непроходящая икота оказалась симптомом серьёзных заболеваний
Гастроэнтеролог Байо: Долгая икота может говорить об онкологии пищевода
Долгая икота может говорить об онкологии пищевода. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Все люди иногда сталкиваются с такой проблемой физиологического характера, как икота. Она представляет собой нарушение внешнего дыхания, возникающее из-за серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы. Обычно это явление проходит само по себе, однако длительно не проходящая икота может указывать на серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Олег Байо.
По его словам, непроходящая икота может быть симптомом заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, различных новообразований, патологии ЛОР-органов, нарушения обмена веществ. Чаще всего причиной икоты может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и связанная с ней грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.
"Кроме того, приступы икоты могут наблюдаться при таких заболеваниях ЖКТ, как непроходимость кишечника, рак пищевода, заболевания желчного пузыря, гепатит, панкреатит, язвенная болезнь желудка", — пояснил врач в беседе с РИАМО.
Кроме этого, длительная непроходящая икота характерна для алкогольной или наркотической интоксикации, энцефалита, межпозвоночной грыжи шейного отдела позвоночника. А также инсультов, черепно-мозговых травм, опухолей задней черепной ямки, шеи, желудка или средостения, предостерёг гастроэнтеролог.
А ранее гастроэнтеролог рассказал, о каких заболеваниях может сигнализировать отрыжка. В целом это нормальный физиологичный процесс, во время которого организм после принятия пищи избавляется от скопившихся в ЖКТ газов. Однако в некоторых случаях постоянная отрыжка может быть симптомом болезней.