Гастроэнтеролог рассказал, о каких заболеваниях может сигнализировать отрыжка Доктор Неронов: Отрыжка с привкусом ацетона — симптом сахарного диабета 9 апреля, 05:00 Отрыжка может быть вызвана проблемами со здоровьем, в том числе заболеваниями ЖКТ и стрессом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Отрыжка — это физиологичный процесс, во время которого организм после принятия пищи избавляется от скопившихся в ЖКТ газов. Однако в некоторых случаях постоянная отрыжка может сигнализировать о различных заболеваниях. Каких? Об этом читателям Life.ru рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

"Физиологичная отрыжка без запаха происходит при несбалансированном питании, заглатывании при приёме пищи большого количества воздуха, употребления в пищу газообразующих продуктов (бобовые, выпечка). Также отрыжка может появляться при заложенности носа, курении сразу после еды, приёме чая или кофе сразу после трапезы или привычке принимать ванну вскоре после плотного обеда или ужина", — поведал врач.

В то же время отрыжка может быть вызвана проблемами со здоровьем. Так, она начинает беспокоить человека, переживающего сильные стрессы. Также отрыжка является основным симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, а также других проблем ЖКТ. Часто отрыжка бывает у пациентов с заболеваниями верхних отделов пищеварительной системы — это прежде всего пищевод, желудок и двенадцатиперстная кишка.

Нарушения работы печени, а также патологии сердечно-сосудистой системы тоже могут сопровождаться отрыжкой. Причём в первом случае отрыжка может иметь гнилостный запах, так как с газами выходит и желчь. Отрыжка с привкусом ацетона — симптом сахарного диабета. Она возникает из-за нарушения обменных процессов в организме. Кислая отрыжка появляется при выбросе желудочного сока. Если к этому симптому присоединяется боль в животе, тошнота, то следует обратиться за медицинской помощью, так как подобные проявления характерны для патологий желудка и двенадцатиперстной кишки. Д.м.н. Владимир Неронов

Чтобы снизить интенсивность проявления неприятных симптомов, собеседник Life.ru советует следить за питанием, питаться часто и небольшими порциями. Рацион, по его словам, должен быть сбалансированным и состоять из качественных продуктов. Также из меню необходимо исключить сладкие продукты, газированные напитки, вызывающие брожение продукты (капусту, бобовые). И пациентам с отрыжкой необходимо отказаться от принятия ванн и физических упражнений в течение двух часов после приёма пищи.

"Лечение отрыжки должно проходить только под контролем гастроэнтеролога. Он после проведения анализов назначает терапию: препараты для улучшения моторики кишечника, физиотерапию или диету", — отметил доктор.

Ранее нутрициолог рассказала Life.ru о важности правильного питания в межсезонье. В этот период должны быть включены продукты, не перегружающие пищеварительную систему, а способствующие укреплению иммунитета, богатые витаминами и минералами. Она порекомендовала добавить в свой рацион ферментированный яблочный уксус, лавровый лист, корицу, малину, квашеную капусту, а также некоторые другие продукты.

Авторы Андрей Горяничев