Составлен топ-10 продуктов для защиты от простуды весной

В межсезонье необходимо питаться правильными продуктами, которые не перегрузят пищеварительную систему, а, наоборот, усилят иммунитет, восполнят витаминами и минералами и зарядят энергией. Ферментированный яблочный уксус идеально подойдёт для этой цели, так как он содержит важные бактерии для организма. В использовании он прост: либо в качестве заправки для салата, либо напитка, в который нужно добавить одну столовую ложку уксуса и выпить за 30 минут до приёма пищи. Об этом Life.ru рассказала диетолог-нутрициолог, специалист по коррекции веса Анна Дробышева.

Далее в списке — лавровый лист. Это своего рода спасение от всего: даже для туберкулёзной палочки он губителен. Особое внимание эксперт обращает на чеснок и кокосовое масло. В первом случае можно "напугать" грибковые инфекции, усилить отток желчи, улучшить пищеварение и снизить уровень холестерина и глюкозы в крови. А кокосовое масло способно выполнить несколько функций сразу.

"Многочисленные исследования подтвердили его противомикробное, противогрибковое и антибактериальное действие. Этот продукт обладает массой целебных свойств: оказывает антиоксидантное действие, нормализует пищеварение, ускоряет обменные процессы и укрепляет иммунитет", — добавила Дробышева.

Нутрициолог также рассказала, что корица помогает бороться с грибами рода Candida и исцеляет поджелудочную, малина — с инфекциями верхних дыхательных путей и простудой, а квашеная капуста становится лучшим средством для укрепления иммунитета. Более того, при гриппе или простуде эксперт рекомендует съедать 400–500 г свежих овощей, зелени и фруктов, потому что в них содержится большое количество фитонутриентов, а питьё чая поспособствует скорейшему выздоровлению. Кроме того, кисломолочные продукты также играют ключевую роль в здоровье кишечника и формировании сильного иммунитета.

Мы живём в уникальном месте, где растёт множество целебных растений. Почему бы ими не воспользоваться? Регулярно заваривайте различные чаи и домашние сборы: отвар шиповника и боярышника, чай с клюквой, калиной, облепихой, листьями малины, смородины, ежевики. Добавляйте мяту, мелиссу, лимонник. Это чудесные напитки, укрепляющие иммунитет. Анна Дробышева Диетолог-нутрициолог, специалист по коррекции веса