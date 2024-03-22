Россиянам назвали продукты, которые вызывают вздутие и спазмы в животе

Само по себе повышенное газообразование в животе не опасно, но может вызывать физиологический и психологический дискомфорт. Здоровый человек в среднем выпускает газы до 10–15 раз в день и иногда даже не чувствует этого. Какие продукты питания могут усиливать реакцию ЖКТ и стать причиной вздутия и спазмов, рассказала нутрициолог Катерина Кузина.

"При каких-либо нарушениях пищеварения объём лишнего воздуха увеличивается и сопровождается болезненными ощущениями. Также о сбое в организме свидетельствует неприятный запах. Необходимо исключить наличие серьёзных заболеваний желудочно-кишечного тракта, посетив гастроэнтеролога", — рекомендует врач в интервью с "Вечерней Москвой".

Причины возникновения вздутия живота:

количество потребления либо индивидуальная непереносимость некоторых продуктов;

резкий переход на диету с большим количеством овощей или белка;

гормональные изменения, беременность или разные фазы менструального цикла;

стресс, особенно в сочетании с неправильным и быстрым питанием.

Продукты, способствующие вздутию и неприятным ощущениям в животе: Бобовые культуры. Употребление этих продуктов является главной причиной вздутия у большинства людей. В фасоли, горохе, чечевице содержатся олигосахариды — трудноперевариваемый тип углеводов.

Сладкая газировка. В шипучих напитках содержатся углекислый газ и карбонат, которые и становятся причиной объёмного живота. Кроме того, газировка нередко приводит к отрыжке.

Молочные продукты. В них содержится особый молочный сахар — лактоза. За его расщепление отвечает фермент лактаза. Когда его не хватает в организме, любые продукты из молока приводят к вздутию, метеоризму и даже диарее.

Глютеновые злаки. Сюда относятся овёс, пшеница, рожь, ячмень. При попадании перечисленных злаков в желудок увеличивается газообразование, начинаются спазмы, появляется диарея.

Крестоцветные овощи. Сюда относится капуста: белокочанная, цветная, брокколи, брюссельская. Её ценят за большое содержание клетчатки, которая в то же время часто приводит к метеоризму.

Фрукты. В яблоках, грушах, винограде, персиках, манго содержится много фруктозы. У некоторых людей она может плохо перевариваться и становиться причиной вздутия. Аналогичная реакция происходит и на фруктовые соки, смузи, нектары.