Диетолог рассказала, как избавиться от вздутия живота
Диетолог Гридина: При вздутии живота следует сократить количество хлеба
При вздутии живота следует сократить количество простых углеводов в рационе, в частности белого хлеба. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.
Она также рекомендует уменьшить объём порций и тщательно пережёвывать пищу — это облегчит переваривание. Кроме того, следует отказаться от газировки, так как она способствует поступлению воздуха в желудок. Ну а физические упражнения помогут укрепить мышцы живота и улучшить перистальтику кишечника.
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А ранее врач общей практики Мария Беляева объяснила, почему лучше не есть котлеты с пюре. По её словам, любимое многими сочетание создаёт большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
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