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20 августа, 04:03

Диетолог рассказала, как избавиться от вздутия живота

Диетолог Гридина: При вздутии живота следует сократить количество хлеба

При вздутии живота следует сократить количество простых углеводов в рационе, в частности белого хлеба. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

Она также рекомендует уменьшить объём порций и тщательно пережёвывать пищу — это облегчит переваривание. Кроме того, следует отказаться от газировки, так как она способствует поступлению воздуха в желудок. Ну а физические упражнения помогут укрепить мышцы живота и улучшить перистальтику кишечника.

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А ранее врач общей практики Мария Беляева объяснила, почему лучше не есть котлеты с пюре. По её словам, любимое многими сочетание создаёт большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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