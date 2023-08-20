Диетолог рассказала, как избавиться от вздутия живота

При вздутии живота следует сократить количество простых углеводов в рационе, в частности белого хлеба. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

Она также рекомендует уменьшить объём порций и тщательно пережёвывать пищу — это облегчит переваривание. Кроме того, следует отказаться от газировки, так как она способствует поступлению воздуха в желудок. Ну а физические упражнения помогут укрепить мышцы живота и улучшить перистальтику кишечника.