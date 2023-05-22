Натуропат составила список самых полезных трав и специй для кишечника

Для нормализации работы кишечника следует использовать при приготовлении блюд ароматические травы и специи, они являются естественными пребиотиками и питают полезные кишечные бактерии. Об этом сказала Лайфу терапевт, натуропат Камила Исаева.

Терапевт, натуропат Камила Исаева рассказала, какие использовать травы в готовке. Фото предоставлено героем публикации.

"Специи, такие как тмин, корица и куркума, а также ароматические травы, такие как орегано, розмарин, базилик имеют важное влияние на наш организм: они сохраняют здоровье кишечника. Около 100 триллионов микроорганизмов, живущих там, играют важную роль для нашего благополучия", — объяснила она.

На первом месте — куркума. Эта специя известна своими мощными пищеварительными и противовоспалительными свойствами. Она помогает организму активировать аппетит, способствует секреции желчи, перевариванию пищи и выведению пищевых отходов.

Второй — тимьян. Это многолетнее растение обладает антисептическими и противоинфекционными свойствами. Приправа идеально подходит при медленном и тяжёлом пищеварении, вздутии живота и повышенном газообразовании. Обычно её пьют в виде травяного чая с небольшим количеством мёда и лимона, но можно употреблять и отдельно для стимуляции пищеварительной системы или добавлять в блюда.

Третьим идёт кардамон. Эта специя родом из западной Индии, а ещё активно используется в китайской медицине как пищеварительный тоник. Специя богата микроэлементами, в том числе магнием, кальцием, калием, витаминами В2 и В6. Благодаря своим спазмолитическим свойствам помогает облегчить изжогу, связанную с кислотным рефлюксом, активизирует пищеварение и уменьшает газообразование. Семена кардамона можно даже жевать для избавления от запаха изо рта.

Четвёртая специя — кориандр. Его листья чаще используют в сыром виде для приготовления салатов, а также добавляют в горячие блюда, семена же применяются в составе индийского карри. Эта приправа богата антиоксидантами, обладает противовоспалительным, спазмолитическим и противоинфекционным действием, стимулирует пищеварительную деятельность. Кориандр снимает боли в животе, улучшает кишечную флору и иммунную систему. Очень хорошо сочетается с бобовыми, что облегчает их усвоение.

Терапевт предупредила, что лучше всего добавлять свежие травы и специи в конце приготовления блюда, чтобы максимально сохранить их действующие свойства.